香港各大学的QS排名全跌 亚洲由北大执牛耳

香港/亚洲大学排名榜

根据国际高等教育分析机构Quacquarelli Symonds（QS）的最新亚洲大学排名榜，北京大学力压去年榜首的新加坡国立大学，首次成为「亚洲一哥」；香港大学则由去年的第三位降一位至第四，其排命下跌命运与香港上榜的九所资助大学和自资院校相同。QS高级副总裁苏达本(Ben Sowter音译)指出，香港的大学排名下跌，反映大学正处于复苏之路，须提高研究生产力，投入高质素师资，继续与外地合作。

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周二(8日)公布的QS 2023亚洲大学排名榜，有760所大学上榜，是历年规模最大。按大学研究水平、学术声誉、雇主声誉等因素评定，香港有三所大学进入二十大，分别是港大（第4）、中文大学（第12）及科技大学（第14）；其次是第23位的城市大学和排第26位的理工大学；至于余下的浸会大学(第68)、岭南大学(第152)、树仁大学(第400)及恒生大学(第600)虽有上榜，但排名全数较去年下跌。

虽然整体排名均下跌，但QS指出，香港上榜大学中，仍有三分一位列前二十名，更有多于一半跻身五十强，反映香港仍然是全亚洲以至全球优质大学最集中的地区之一。QS又指，香港逾半大学在研究引用次数项目中，于亚洲大学排名首二十名。

中国方面，有五所大学进入前十，除北大排名亚洲首位外，其次是上升两位至排名第三的清华大学、中国复旦大学(第6)、浙江大学(第6)，以及上海交通大学(第10)。台湾方面，进入排名的大学院校共有49所，其中进入100强的有9所，但只有国立台湾大学能进入二十大，排第19位。

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