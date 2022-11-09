20大后与清零 许多中国有钱人想移民

中国/富人移民

香港南华早报今天引述移民顾问报道说，当前中国的中高阶层有钱人存在忧虑，原因是经济衰退及房价下跌，令他们的身家缩水。因此，身家净值较高的个人正加快申请签证，为取得海外公民身份铺路。根据胡润研究今年一月公布一项调查，750名受访者中，有32%身家净值较高的人表示考虑移民，这些人的平均身家是人民币4200万元。

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因忧虑北京政策，港媒今天报道称许多中国有钱人想移民。据中央社署名张谦引述消息报道，由于对北京政策感到忧虑，加上过度防疫等因素影响，中国许多有钱人决定移民。

根据英文南华早报今天的消息，本月初，四川一家酒店举办了一次长达3天的移民座谈，结果这家酒店被移民顾问订满了。

此外，中共20大会议扩大了外界对北京政策方针的关注，而这次在四川举行的移民座谈，也是在20大结束之后举行的。该报指出，20大没有减轻海外投资者对中国的不确定性，而在中国内部，有钱人未来几年可能会出现移民潮。据指出，在20大会议上，中共新领导强调“共同富裕”是未来的主要经济工作方向，国家主席习近平并指出，要强化监管财富的累积。

该报认为，这些情况动摇了中国民营企业及有钱人的信心。

南华早报引述一位名叫Fang Li的女士说，她的丈夫是广东一家民营公司的合伙人，过去她一直犹豫是否移民，到了最近（20大之后），她决定移民。她说，她的朋友都有相同想法。这位女士解释，之所以决定移民，是因为在当前中国动态清零的防疫措施之下，她的小孩的生活变得不正常。此外，北京当局可能会改变过去40年的经济政策，对于中国富人而言，这些政策颇具爆炸性。

这位名叫Fang Li的女士说，“我们感到忧虑，是因为我们不知道在新时代之中，社会主义市场经济将会如何改变社会，以及其所带来的冲击将会如何影响我们今天的生活及引向何方”。

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