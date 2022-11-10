中美竟斗 北京气候承诺可能不再被看好？

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尽管国际社会对世界头号温室气体排放国中国的压力越来越大，但北京与华盛顿的紧张关系可能促使中国暂缓作出新的气候承诺。

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据法新社今天报道称，就COP27气候峰会，华盛顿和北京之间的竞争削弱了国际间对中国承诺的希望。

美国总统拜登预计将出席在埃及度假胜地沙姆沙伊赫举行的COP27峰会，但他的中国同僚习近平将缺席。世界上两个最大的排放国之间的合作对于在近30年的联合国气候谈判中取得进展至关重要，这也包括落实具有里程碑意义的2015年巴黎协议。

但在美国众议院议长佩洛西于8月访问台湾，美国又禁止向中国销售先进的计算机芯片后，双方的关系变得不妙。因此，COP27的结果随之也是不确定的。

美国和中国已经被在埃及召开的COP27气候峰会要求正视他们的责任，法国总统马克龙呼吁他们应当 身心都真正投注在峰会上。而且中国是巴黎协议成功的主要参与者之一。

法新社说，考虑到中国的人口（14亿）和资源密集型经济的规模，中国在埃及COP27气候峰会具有关键作用。中国主席习近平近年来已经做出了两项强有力的承诺：中国将在2030年达到碳排放峰值，并在2060年实现碳中和。

这些措施对于实现《巴黎协定》的目标，即把全球气温上升幅度保持在远低于工业化前水平的2摄氏度至关重要。

但鉴于目前的承诺和眼下的气候危机，对主要污染者进一步履行承诺的压力已经在增加。

对于气候变化智库E3G的分析师Alden Meyer来说，中美在甲烷排放和森林砍伐方面的合作是至关重要的。中国和美国将根据他们认为的国家利益行事，但在某些关键时刻，两国的立场一致一直很重要。"

然而，对中国在第二十七届缔约方会议上进一步宣布的希望仍然很渺茫。中国环境部上个月发表的一份报告坚持认为，在制定新的承诺之前，必须履行当前的承诺。中国的 "气候人 "解振华本周强调了这一点，他还呼吁发达国家履行承诺，向贫困国家提供 "1000亿美元"，帮助它们应对气候变化。

中国也面临着实现中国应减少甲烷排放计划的压力。

甲烷排放这种温室气体在大气中的存在比例比二氧化碳小得多，但其变暖潜力却大得多。而甲烷占中国总排放量的10%左右。它主要由采矿业、农业和废物垃圾产生。去年，北京和华盛顿表示，他们将共同合作，控制甲烷排放。

美国已经宣布，它希望在本世纪末将甲烷排放从2020年的水平削减30%。中国还没有给出减排路线图。

据绿色和平组织东亚区的李硕告诉法新社，"甲烷是一个一直被中国忽视的领域"，但 "不能再停留在后台"。李硕说，中国是否在COP27期间公布行动计划，"将告诉我们很多关于中国履行承诺的意愿和与合作伙伴合作的愿望"。

据该报道，另一个令人关切的问题是，由于目前缺乏替代品，中国的电力仍然严重依赖煤炭这种高污染的能源。

尽管如此，中国有一系列的政策，继续使中国成为对抗全球变暖的新兴推动力。比如，中国正在积极发展可再生能源，越来越多地保护其自然区域，并将污染性工厂迁离大城市以改善空气质量。

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