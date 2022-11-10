余茂春专访之一：看胡锦涛20大上被架离背后的逻辑

中共20大

余茂春博士是第一个进入美国国务院对华政策核心圈的华人。特朗普任下，他曾在国务卿蓬佩奥身边担任国务院首席中国政策和规划顾问，对特朗普政府的对华政策转变发挥了关键作用。而拜登政府在过去两年间也基本延续了这些政策方向。余茂春如今在美国智库哈德逊研究所担任高级研究员以及胡佛研究所担任客座研究员。他接受本台专访就不久前结束的中共20大ˎ中美以及中西方关系走向以及台海的危机形势，介绍了他的分析。

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习近平为何羞辱胡锦涛？

法广：余茂春博士您好，感谢您接受法广中文部采访。中共20大近期结束。习近平获得连任几乎没有悬念，但是从这次会议的结果来说，您觉得它对外对世界传达怎样的信息呢？

余茂春：我觉得20主要不是想传达什么信息。20大最主要问题是解决中国共产党这样一个独裁体制没有办法解决的一个问题：接班人问题，继承人问题。跟所有独裁政权一样，中共接班人问题从头开始就有。从传统上讲，一个共产党的头号领袖如果想独裁下去，应该是没有问题的。但在独裁继承人选问题上，通常有党内斗争。这种党内斗争在毛泽东年代，是通过一党独裁，挑起群众，发动 大规模群众运动，来整垮政敌，这对全国人民的伤害也是非常巨大的。

在邓小平时代，继承人问题改变了方式，就是一方面加强无产阶级专政，把老百姓管起来，因为他 知道，发动群众来 搞党内斗争是 不现实的，他自己也深受其害，文化大革命期间他也被整倒了。所以，邓小平非常强调两点：一是加强完成交接专政，所谓四个坚持，把老百姓管得严严实实的，然后再 搞党内斗争。把继承人问题的党内斗争局限在中共高层。邓小平根据他自己的经验，根据毛泽东时代的一些大灾难，立下两个规矩。一个是逐步废除高层领导干部终身制，另外一个就是共产党领导干部的年轻化。终身制和年轻化这两个问题是当时的规矩。但是，邓小平这两个规矩，不是规则。规则是法定的。这两个规矩是认定的。废除终身制和年轻化也没有 在党章中或宪法中制度化，法律化。这就是一个问题。

讲到习近平和中共20大。邓小平立下这两个规矩后，江泽民想遵循这两个规矩，但是他也想独裁下去。所以在两任之后，磨磨叽叽，没有完全退，还延续了两年。这两个规矩到胡锦涛的时候完全执行了。胡锦涛完全裸退。两届任期之后，就下台了，完成了邓小平的遗愿。这就树下一个榜样，但它还是一个规矩。

习近平 想破这个规矩。要破规矩，他 要做两件事。第一，他要对前任所有的，对继续当独裁者有威胁的人，举行大量清洗。所以，习近平当政十年中，清洗非常空前绝后，因为他的政治野心也是空前绝后的。政治局常委周永康等人都被整倒了，把胡锦涛时代军队中的高官都整倒了，像徐才厚，郭伯雄等。最后就是胡锦涛这样一个榜样。胡锦涛的榜样，就是完全执行了邓小平在接班人问题上的两个规矩：废除终身制和年轻化，所谓“七上八下”。习近平如果想连任，必须打破这两个规矩。而这两个规矩的一个榜样，就是胡锦涛。这就是为什么他在中共20的会议上，对胡锦涛进行全面羞辱，把他的影响全部干掉。不管他是有意的还是无意的，把胡锦涛在大会面前，在全世界面前，在公众面前，架走这个举动，他实际上达到了他的目的。这是我对20的一个基本理解。

习近平为何带领常委访问延安？

法广：20大结束之后，习近平带领新常委去延安访问，参观毛泽东当年住过的窑洞……在中共历史上，延安整风是一次非常残酷的党内斗争。他带领团队去延安访问，您的解读是什么？只是想所谓想向全国，向世界宣示：不忘初衷么？

余茂春：延安对中共来说非常有意义。中共当年在那里呆了大概12年左右。这12年中间，关键的问题是，他完全贯彻了列宁的所谓民主集中制，就是把共产党变成一个更加有战斗力的一个团体，消除异己。消除异己都是名正言顺的，是按照共产党的逻辑来的。延安时期最主要的问题是，造成了领袖的独尊，思想的独尊。一个是领袖，一个是思想。延安整风在共产党的内部斗争来讲非常重要，因为它加强了党内团结，达成了一个领袖。习近平之所以想回到延安，就是因为他想从延安经验里吸取启发性的东西，然后把中国共产党变成一个完全听命于他的一个独裁机器。他想当毛泽东式的领袖。这就是我 认为他要回延安的一个根本目的。

延安整风是一个非常残酷的过程。共产党很多内部运作机制，党的政治遗产，很大程度上，就是从延安时期来的。

另外，延安时期的作为主要的目的是想获取党内统一，来赢得国际共产主义的认可，也就是要赢得斯大林和苏联认可毛泽东的地位。中共党的会议从6大到7大，延续了十几年，没法开。而按照中共党章，应该每五年一次。就是因为中共用了12年排除异己，树立一个领袖，一个思想的这种独裁体制。所以习近平带常委到延安去，崇拜他的偶像，我觉得也是非常有政治含义的一个举动。

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