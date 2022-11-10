四通桥事件后自律？苹果在中国销售的手机施加限制软件 总裁遭问是“党员”？

美国/苹果手机/软件加限

苹果公司对在中国销售的iPhone手机施加共享文件的限制，这一功能原本可能被用来规避中国当局审查制度，或能够传播被中国当局视为敌对，或是可能是批评政府的信息。在上个月北京发生罕见的四通桥横幅标语示威事件后，苹果共享软件被指控用于在公共场所播放批评执政的共产党的口号。

广告 继续浏览后续

据法新社今天报道称，苹果限制在中国出售的iPhone上自由分享文件。iPhone上的AirDrop功能允许与附近的苹果设备无限制地分享所有类型的内容，包括照片和视频。但自9日起，该美国集团在中国销售的手机上的一项到iOS 16.1.1更新，在10分钟后自动停用这一功能。

这一限制大大降低了意外收到来自陌生人的文件的可能性。而此前，AirDrop功能可用于传输被认为是敏感的信息而不受审查。

在上个月北京发生罕见的四通桥横幅示威事件后，苹果手机共享软件被指控用于在公共场所播放批评执政的共产党的口号。

法新社说，在中国共产党20届大会召开之前，首都北京的一座桥上曾短暂悬挂过敌视习近平的标语。这种反抗示威事件在一个当时被安全部队包围并配备了无数监控摄像头的中国城市中是令人惊讶的。

苹果公司没有立即回应法新社提出的解释要求。苹果品牌在中国境外销售的产品似乎没有受到iOS 16.1.1最新更新的这些限制的影响。

中国一些网民周四在社交网络微博上称赞此举是 "大大减少 "来自陌生人 "骚扰 "的积极步骤。

但是，还有人嘲笑苹果公司的CEO。 一位用户诙谐地问，“蒂姆-库克是共产党员吗？”

据法新社，中国密切监控境内外互联网。审查人员删除对中国国家政策进行“不良描述”或可能造成动荡的内容。如果不使用VPN类规避软件，许多外国媒体网站也无法览用。2017年，苹果这家美国巨头因应中国当局的要求将此类软件从苹果公司在中国的应用商店中删除而受到强烈批评。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅