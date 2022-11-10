四通桥反习标语美国手机传播引中国怒火 或责令苹果急断

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上月中共20大前夕北京发生“四通桥事件”后，有人透过iPhone的Airdrop档案分享功能悄悄散播反政府电子传单。苹果公司9日发布iOS作业系统更新，针对中国境内的AirDrop功能施加限制，以阻挡用户接收陌生人传送的档案，以堵死反习标语传播管道。

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据中央社今天引述消息报道称，苹果9日发布iOS作业系统更新，针对中国境内的AirDrop功能施加限制，阻挡用户接收陌生人传送的档案。

法新社说，在中国销售的iPhone更新之后，透过AirDrop接收非联络人传送文件的时间被限制为10分钟，之后该功能就会自动关闭。以前AirDrop的接收功能并无时间限制。这项更新意味中国的iPhone用户必须在分享文件之前刻意打开AirDrop功能，才能进行接收。这导致用户几乎不可能从陌生人那里接收文件。

上月13日、中共20大召开之前，一名男子在北京四通桥上悬挂横幅，呼吁罢免“独裁国贼习近平”，并结束中国的清零政策。

此后，中国审查人员迅速清除和示威活动相关的线上影片和贴文，且微信上数百名用户在谈到这起罕见的示威行动后，其帐号也遭到封锁。

苹果仅在针对用户的更新说明中表示，本次更新“包括错误修复和安全更新”，该公司并未立即回应法新社的置评请求，也没有说明更新的具体原因。

目前中国境外销售的iPhone皆未受到此次更新影响，而在中国销售的iPhone，无论用户的App Store帐号位于哪个国家或地区，其AirDrop功能都会受到限制。

总部位于加州的科技巨擘苹果（Apple）先前也曾因向中国威权政府让步，招来批评声浪，包括在中国开设资料中心，以及在2019年删除允许香港民主示威者追踪警察的应用程式。

据中央社说，苹果今天向中国用户推送iOS和iPadOS 16.1.1更新，大幅限缩了AirDrop隔空投送功能。此举疑似是因为AirDrop推送难以追踪发送者，中国政府因而下令苹果限缩。

报道综合IT之家等陆媒消息，相隔上次更新仅16天，苹果10日向中国用户推送更新，移除了“对所有人 AirDrop”选项，目前仅国行版机型有此调整。也就是说，现在中国用户只能在“关闭/仅连络人/对所有人开放10分钟”三个选项中进行选择。经实测，用户需要手动才能开启“对所有人开放10分钟”，而且10分钟后自动关闭。而默认情况下均为“仅连络人能够AirDrop”。

中国媒体称，此举是避免用户“在公众场所被骚扰”；这是专门针对中国国内情况设置的，之前在地铁、公共汽车上经常有用户会莫名其妙接收到各种表情包的问题就不存在了。但据中国数字时报，苹果如此紧急发布这一更新，对AirDrop功能限制，是为回应中国政府要求。

但消息提到，北京四通桥抗议事件发生后，有许多网友尝试在公共场所使用iPhone的AirDrop能来传播四通桥标语内容，这种匿名推送因难以追溯到发送者而开始受到效仿。

中央社说，此外，中国有个别大专院校因出现学生使用苹果AirDrop功能传播“不当/有害信息”，校方紧急发通知提醒学生主动关闭这一功能。Vice News的一篇文章也曾提到有人在上海地铁中使用AirDrop散发声援四通桥抗议的图片，并指AirDrop作为中国为数不多的相对无法追踪的文件共用方法，可帮助传播者避免当局报复。

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