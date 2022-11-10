法新：重振旗鼓的习近平重新登上世界舞台

中国/习近平

刚刚获得中共总书记历史性第三任期的中国国家主席习近平将于下周出席在印度尼西亚巴厘岛举行的关键性意义的G20峰会，法新社说，这将是习近平在世界舞台上的重要回归。

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法新社今天称，重振旗鼓的习近平将重新登上世界舞台。在面对新冠病毒疫情大流行病时，中国将在自我封闭了不到三年之后重新出现，在此期间，中国的大多数高层外交活动都是通过视频会议进行的。面对美国的竞争，中国政府现在打算巩固在全球的联盟，特别是与发展中国家的联盟。

过去一周对中国的多次国事访问，均显示访问国强调与中国保持贸易和外交关系的重要性。德国总理朔尔茨上周五率领一个商人代表团访问北京，承诺深化与北京的贸易合作，同时也提起乌克兰战争等有争议的问题。在朔尔兹之前，巴基斯坦、坦桑尼亚和越南共产党的领导人也进行了前往中国的旅行。

而法国外交部上周宣布，总统马克龙也可能在未来几个月访问中国。

G20峰会将是习近平与世界各国领导人，包括美国总统拜登和欧盟主席冯德莱恩见面的机会。

但俄罗斯总统普京已表示他不会出席。

习近平与会尚未得到中国外交部的宣布，中国外交部通常在最后一刻才宣布习近平的出访计划，但人们普遍预计习近平将出席会议。

据新加坡国立大学研究员、美国国防部前中国问题官员德鲁-汤普森(Drew Thompson)说：“我预计习近平会携带自信参加G20，因为他刚刚从中国共产党那里得到了新的授权。”

周三，拜登表示，他希望在20国集团会议期间与中国同僚讨论相互的 "红线"，以减少在台湾问题上的紧张局势飙升后发生冲突的风险。然而，专家们并不期望有重大突破。

新加坡国立大学研究员、美国国防部前中国问题官员德鲁-汤普森认为，美国和中国之间的政治分歧已经根深蒂固....。汤普森说：“在一个多边会议的场外举行的会议不是解决这种战略分歧的地方。” 然而，他认为讨论可以导致 "更好地理解双方对对方的要求，这有望减少误解，防止误判"。

中国外交部长王毅上个月与美国驻华大使举行了首次面对面会谈，自11月以来，他一直在与澳大利亚、新加坡和法国的外交部长通电话，这表明习近平可能会在G20峰会上举行更多高级别双边会谈。

今年，美国和中国之间的关系因北京和台湾之间的紧张局势而进一步恶化，但也因联合国关于新疆人权的报告以及美国对中国半导体出口的限制而恶化，美国的措施被指遏制中国新生的芯片产业。

法新社说，在上个月的共产党大会上，习近平在一次重要讲话中警告说，地缘政治环境很困难，阐述了中国在逆境中必然会取得胜利的决心。习近平讲话并没有提及美国的名字，据澳大利亚前总理陆克文在《外交》杂志上分析说："这一愿景......显示中国寻求一个根植于中国而不是美国地缘政治力量的新的世界秩序。

泰国外交部长上周报告说，预计习近平还将在G20会议后不久出席在曼谷举行的亚太经合组织峰会。日本媒体还报道说，习近平很可能在其中一次峰会的间隙会见日本首相岸田。据《华尔街日报》报道，习近平先生还计划对沙特阿拉伯进行一次国事访问。

法新社说，中国已经派总理李克强去柬埔寨参加东盟峰会，显示北京也没有忽视亚洲东南亚地区。

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