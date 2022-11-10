港府两度拦御用大律师代表黎智英 均告失败 法庭指国安法不能超越公众利益

香港，司法

香港律政司两度阻挠壹传媒创办人黎智英以英国御用大律师Tim Owen为代表律师，均告失败。上诉庭驳回律政司上诉时指出，律政司要求的，是《港区国安法》须由理解中港政治的律师处理，并认为这要求可凌驾其他公众利益，但法庭认为，审讯对国安法的法理发展有深远影响，有卓越的法学家参与，将为国安法的发展带来贡献；加上公众对审讯公平的观感至关重要，法庭应弹性处理，作出最符合公众利益的决定。律政司未决定是否三度阻挠。

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已还柙21个月的黎智英，被控触犯国安法下的串谋勾结外国势力等罪的案件，定于12月1日开审。黎智英欲聘用Tim Owen来港抗辩，但遭律政司司长及大律师公会反对。高等法院10月时批准Tim Owen代表黎智英，律政司不服决定，提出上诉。

上诉庭三名法官昨(9日)午驳回律政司的上诉。判词指出，律政司一方认为高院首席法官潘兆初批准Tim Owen来港抗辩的决定，是法律上犯错，因潘官没有考虑国安法是为香港度身订造的独特宪制框架，没有考虑国安法的起草工作以北京的中央政府的意识形态为主导，但Tim Owen不具备国安法立法背景及相关知识，亦没有煽动罪等涉及危害国安的本地法律的专业或经验，相信他无法为审讯提供重要协助，亦不能带来独特的思考角度。

但上诉庭反驳指，潘官曾审理国安法案件，相信他已经衡量国安法的独特之处，指他法律上犯错的指控不成立。三位法官相信，律政司一方真正的争议，是认为基于国安法的独特性，处理相关案件的法律代表，需对中国及香港社会、政治及宪制有一定理解，而这项要求甚至可以凌驾其他公众利益。但上诉庭认为，国安法的独特背景是行驶酌情权时的重要考虑因素，但不认为这项因素较其他公众利益重要，足以凌驾于一切考虑之上，应由法官在众多公众利益之间求取平衡。法庭又指，若套用律政司一方的逻辑，那么所有国安法案件，都不应聘用海外大律师。

判辞又说，本案审讯将探讨言论自由的界线，而人权自由涉及国际法，加上国安法第4条列明，维护国安应尊重和保障人权，海外法学理论或许能提供良好的论点来协助法庭。

上诉庭强调，国安法只实施两年，若能在实施初期为其法理发展坚实的基础，以反映法例符合国际采纳的司法标准，坚守法治，至为重要，就此，有卓越的法学家为国安法的法理作出贡献，显然符合公众利益。

上诉庭总结说，此案受本地及海外高度关注，当中涉及法律事项的解析，影响国安法法理及煽动罪行的发展，对公众非常重要；令公众感到审讯公平，对执行司法工作亦极其重要。因此，法庭应采取弹性及合理做法，作出最符合公众利益的决定，决定批准Tim Owen来港代表黎智英，并颁令律政司须付讼费。

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