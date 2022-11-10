美国与多蒙国寻阻前战机飞行员到中国教授战技挣钱

美国/中国/招聘前军机飞行员授技

澳大利亚将审查本国旨在阻止前军事人员帮助外国对手的规定，因为美国及其盟友对中国招募西方飞行员并受益于他们技术专长的情况越发感到担心。

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美国盟友寻求阻止前军机飞行员帮助中国。据华尔街日报署名Mike Cherney今天报道说，澳大利亚国防部长马尔斯(Richard Marles)表示，一项对澳大利亚前军事人员是否曾向中国提供培训的调查引发了担忧，这为对现有法规进行更深入评估提供了依据。他不愿透露是否有任何澳大利亚人帮助过中国，但表示一些案件仍在调查中。马尔斯周三表示：“我们应拥有尽可能完善的框架，以保护澳大利亚的信息和机密，这一点真的很重要。”

最近几周，美国的一些主要盟友对中国试图吸引前飞行员并削弱西方军事优势的做法表达了担忧。拜登(Joe Biden)政府将中国视为美国的第一大安全威胁。英国国防部上个月表示，将采取包括立法在内的措施，来阻止和惩罚曾帮助训练中国军队的前军机飞行员。

美国也在寻求起诉可能帮助过中国的前飞行员。本周早些时候，美国司法部表示，由于充当中国政府代理人并以航空相关信息作为交换收受中方代表的资金，前美国陆军直升机飞行员Shapour Moinian被判处20个月监禁。Moinian退役后为多家防务承包商工作过。

据该报道，中国外交部周三暂未回应对所谓雇用西方飞行员置评的请求。拜登政府最近发布了一项新的美国国防战略，呼吁在未来几十年共同努力威慑中国。中国外交部发言人赵立坚对此回应说，美国的这份国防战略报告充满冷战零和思维，并表示中国的发展是世界和平力量的增长。

美国及其盟友在一定程度上依靠空中力量防止中国在印度-太平洋地区采取更激进的行动，而中国若试图入侵台湾则可能主要采取空中作战的方式。中国声称台湾是中国领土的一部分。台湾国防部8月时说，几十架中国战机参与了当月模拟封锁台湾的行动。

报道称，通过与前西方军事飞行员合作，甚至通过民用培训学校，中国等外国竞争对手可以收集与西方空军运行的标准操作程序和理论有关的信息。一些国防专家表示，尽管现行法律规定泄露国家机密是违法的，但教外国飞行员如何飞行可能不被视为涉及机密，因此可能陷入灰色地带。

华尔街日报说，中国或其他外国对手招募英国和澳大利亚飞行员的任何努力都会引起美国国防官员的担忧。

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