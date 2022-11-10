胡锦涛20大被架离场 据传是想看胡春华究竟是否入政治局

中共/20大/胡锦涛被离席

前中共总书记胡锦涛在中共20大闭幕会上被带离出场，至今原因不明。日本媒体曝光新内幕，称胡锦涛当时被架离是因为想看政治局委员名单是否有他亲手栽培的国务院副总理胡春华。

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据中央社今天发自东京的消息，称胡锦涛被离场，据传想看胡春华是否入政治局。

消息称，中共20大上月底的闭幕会上，在选出新一届中央委员、候补中央委员及中纪委委员后不久，与会的胡锦涛即起身，在助手搀扶下“被离场”，当时会议尚未结束。胡锦涛的离去引来诸多臆测与讨论。从外媒拍摄的画面当中，胡锦涛疑似非自愿被工作人员搀扶提前出场。新华社官方推特帐号则表示，当时胡锦涛“身体不适”。

但外媒曝光的影片显示，胡锦涛是在试图翻阅眼前一份红色文件夹被阻止后，才遭架离现场。

据日本媒体“夕刊富士”9日刊出记者峯村健司的调查报导。他表示，虽然胡锦涛过去曾传出罹患帕金森氏症，但胡锦涛在20大开幕时完全不需要人员搀扶，很难想像他的健康状况会急速恶化，到了闭幕会竟需要有人来扶着他提前离场。峯村健司访问数名熟悉中国政治的美国官员后分析指出，“胡锦涛在闭幕会当天上午得知政治局委员人数少了1人，变为24人，发现胡春华遭到降格。因此胡锦涛想翻开被认为是政治局委员名单的红色文件夹进行确认，却遭到制止”。

当时坐在胡锦涛左方的栗战书发现胡锦涛想翻阅名单时，马上出手阻止，接着又对胡锦涛说了几句话。

据峯村健司表示，根据台湾的中国政治专家解读栗战书的唇语，栗战书当时可能是对胡锦涛说：“别看了，都决定了。”

据中央社今天说，从2002年以来，中共政治局委员的人数一直维持在25人。胡春华是中共第18、19届政治局委员，曾是胡锦涛隔代指定的接班人。但在现任总书记习近平打破“隔代指定”及“最多两任”的惯例下，胡春华不但未能成为接班人，更落选第20届政治局委员，仅留下中央委员的职务。

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