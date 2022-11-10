胡锦涛20大被架离：专家称解读出了栗战书对胡锦涛所说的话....

中共/20大/胡锦涛被离席

中共前总书记胡锦涛上月底在二十大闭幕会上“被离场”的画面，引发国际关注，原因众说纷纭，至今依旧神祕。台媒今天报道称，有日本媒体9日曝光新“内幕”指出，胡锦涛当时被架离是因为想看政治局委员名单是否有他亲手栽培的国务院副总理胡春华，但旋即被坐在一旁的习近平心腹栗战书阻止；还有唇语专家解读出当时栗战书对胡锦涛说的话，引发讨论。

广告 继续浏览后续

据自由时报今天报道，胡锦涛“被离场”新细节曝光，唇语专家解读栗战书对他说这句话…。

胡锦涛10月底在二十大“被离场”，外媒曝光的影片显示他是在试图翻阅眼前一份红色文件夹被阻止后，才遭架离现场，神祕文件的内容为何受到广泛讨论，有消息指称，那份文件是政治局委员名单。

该报道称，日本产经新闻社晚报《夕刊富士》9日刊出资深记者峯村健司的深入调查报导，提到中官媒对外宣称胡锦涛是因身体不适才离开会场，不过，峯村健司质疑，虽然胡锦涛身体状况过去就曾传出罹患巴金森式症，但二十大闭幕会当天，他身边完全没有看护等人员搀扶，实在很难想像他的病况会在闭幕会上急速恶化，需要人来扶着他提前离场。

该报称，峯村健司访问数名熟悉中国政治的美国官员后得知，胡锦涛在闭幕会当天上午得知“政治局委员人数为24人，比以前少1人”，少掉的那1人，很可能就是胡锦涛视为接班人大力栽培的胡春华。因此峯村健司认为，当时胡锦涛想翻开那份被称是政治局委员名单的红色文件，是为了确认名单是否真的没有胡春华，却被一旁眼尖的栗战书阻止。

自由时报的报道说，从先前曝光的画面可以看到，栗战书发现胡锦涛想翻阅桌上文件时，马上出手压住文件不让他看，接着又对胡锦涛说了几句话，有唇语专家解读后指出，栗战书当时很可能是对胡锦涛说：“别看了，都决定了。”

至此中国官方媒体没有对此消息做出谴责或澄清回应。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅