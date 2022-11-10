鲍彤逝世六四一代纷纷悼念

中国/鲍彤

前中共总书记赵紫阳政治祕书鲍彤昨天过世。鲍彤曾在六四天安门事件中反对武力镇压并被逮捕，“六四一代”如今纷纷在网上悼念。鲍彤告别式定于15日11点八宝山梅厅举行。

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据中央社今天引述消息报道称，鲍彤过世六四一代纷悼念，友人忧当局严控告别式。该报道引述独立记者高瑜9日在社群平台推特（Twitter）发文说，鲍彤告别式定于15日11点八宝山梅厅举行。先前，她想在八宝山送别律师张思之、送别鲍彤妻子蒋宗曹，当局都给她“上岗”（予以监视），不让参加。

高瑜说，鲍彤最后的职务是中共中央政治局常委政治秘书兼中共中央政治体制改革办公室主任，中央委员。她希望看在鲍彤10年为中国改革开放作出的贡献的份上，“有关方面大度些”，让敬重鲍彤的亲友在宽松一点的环境下，送他走完人生最后一程。

自由亚洲电台曾指，90岁的蒋宗曹8月21日病逝，当时北京当局严格限制出席告别式的人数，熟悉鲍彤夫妇的异议人士全数缺席；就连挽联也要审查。敏感人士只能署姓，不能署名。

1989年天安门广场的民主运动，最后以当局在6月3日深夜和4日凌晨血腥镇压收场。当时担任中共中央总书记的赵紫阳主张透过民主和法治手段、以协商对话来解决，但因和邓小平等人不同调而被罢黜。同样反对镇压并长期推动政治改革的鲍彤在5月28日被逮捕。1992年7月，他因泄露国家机密罪及反革命宣传煽动罪被判处有期徒刑7年。1996年刑满释放后至过世，他都在北京过著受到严密监视的生活，形容软禁。

六四后流亡海外的作家苏晓康9日在社群平台脸书发文悼念。他说，从1980年代过来的中国人，对鲍彤辞世都会“心有戚戚焉”，“因为鲍彤是赵紫阳的第一智囊，而赵紫阳的名字，会跟中国改革、八九六四等话语，永远留在历史中，政治的力量抹煞不了，原因也是政治对他不公道，对鲍彤也不公道”。

同样因六四事件流亡海外的前中国社会科学院政治研究所所长严家祺也撰文表示，沉痛悼念鲍彤。苏晓康在脸书上转发了他的文章。严家祺说，33年来，“六四”的乌云笼罩中国大地，“现在乌云更加浓密、更加低沉、更加沉重，遮遍了中国的所有地方的阳光”。

严家祺说，没有正义，就不可能建立法治，33年来的中国，许多律师遭到迫害，一切为建立宪政的努力，受到扼杀，其根源就在于全中国没有正义的阳光照耀。“沉痛悼念鲍彤，沉痛悼念‘六四’死难者。我相信，不要很久，正义的阳光一定会照耀中国大地。”

经历六四的民运人士王丹9日也在脸书上表示，鲍彤去年病重前赶着给“六四纪念馆”题写了馆名，“今天想来，先生似乎已经预先做了一些安排。”王丹称鲍彤为1980年代中国改革开放的规划者，代表中共内部曾经有过的开明派。王丹虽然反对中共，但对于鲍彤，他愿意表达由衷的敬意。

中央社说，鲍彤5日才过了90岁生日，鲍彤女儿鲍简在推特上说，父亲当时的感言说：“人是天地之间一个非常渺小的历史的存在……我的90不90不重要，重要的是我们大家要争取的未来、要争取的今天，要在今天做自己能够做、应该做、必须做的事情，并把它做好。”

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