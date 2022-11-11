中国仍“清零” 国际聚焦入境开了窗口

中国/新冠病毒/清零

中国官方周五宣布放宽几项新冠病毒疫情防疫措施，这对要前往中国旅行的人来说是个好消息。在放宽的疫情措施里，尤其包括减少入境检疫和不再突然取消航班。

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据法新社今天报道，中国简化了国际入境手续。中国是最后一个对冠状病毒保持严格清零政策的主要经济体。中国的边界仍然对大多数外国国民关闭。

中国的清零防疫战略，虽然旨在尽一切可能防止阳性病例发生，而且一旦爆发，就立即封控整个街区或城市，隔离受感染的人，并推行几乎每天都进行PCR测试。但这种缺乏灵活性的政策正在对中国经济、全球供应链、商业士气、国家形象以及中国人和外国人之间的国际流动性产生重大影响。

在中国国家电视台央视CCTV周五的互联网上发布的一份公告中，中国政府的卫生机构宣布了政策放宽的几项措施。

抵达中国的中国人和外国人现在只需接受8天的检疫，而以前是10天。和以前一样，最后三天可以在旅行者的中国家里度过。然而，头五天的隔离仍必须在专门的设置中心或酒店度过，住宿和食物的费用由被禁闭者自己承担。

另一个新放宽是，重要的经济界人士和体育代表团如果在逗留期间受到卫生泡泡措施保护，将免于检测。

中国政府还在周五宣布，备受批评的 "取消航班机制 "将停止使用。此前根据这一规定，如果在航班抵达时发现飞机上有过量受感染的乘客，飞往中国的国际航班将被取消一到两周。

周五的公告对许多旅行者来说是一种解脱，直到现在他们还在担心他们的航班会在最后一刻被取消。他们被迫在中国境外等待数周甚至数月，才能够再次挪身。

对于来自国外的旅行者来说，另一个好消息是他们只须提供在登机前48小时内进行的一次PCR检测的结果，而不是现在所要求的两次检测。

据法新社，所有这些措施都是在包括中国国家主席习近平在内的中国共产党（CCP）七位最高领导人中常委周四的会议后宣布的。他们宣布北京坚定不移坚持推动清零政策。不过情况显示这并不妨碍做些调整。

据中国卫生部周五宣布，在过去24小时内，中国有10535个新病例检测结果呈阳性，这些阳性者绝大多数是无症状的。这个数字在最近几周一直在上升，但仍然比世界上大多数国家低得多。

中国官方说，虽然清零政策对经济造成严重打击，并严重影响了中国人的士气，但清零政策无疑使我们能够非常显著地限制感染的数量。根据官方数字，在新冠病毒大流行期间，中国官方记录的死亡人数只有5,200多一点，而美国的死亡人数超过了100万。

但是清零政策在民众中引起了越来越多的不满，甚至还有零星的示威活动。而经济受到影响是如此之大，以至于大多数分析家现在认为中国不可能在2022年实现所制定的 "5.5%左右 "的增长目标。

法新社称，中国政府正处于刀刃上，周五公布的说明还伴随其他几项放宽措施。官方严格禁止预防性或过长的禁封、未经当局批准的学校关闭等。官方还要求在加快疫苗接种，特别是呼吁目前仍然非常不情愿的老人打疫苗，并要求医院接诊严重病患。

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