中国官方宣布习近平亚太行 习拜会称面对面讲清楚有谱

中国/美国/习拜会

中国外交部今天告知，中国国家主席习近平将出席11月14日至17日在印度尼西亚巴厘岛举行的G20峰会。随后，习近平将前往泰国出席11月17日至19日举行的亚太经济合作组织（APEC）峰会。根据一份官方声明，习近平还将与美国总统拜登和法国总统马克龙会面。

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因中国宣布中国国家主席习近平将出席20国峰会，美国总统拜登也与会，习近平与拜登在峰会期间举行双边会谈成为可能。据法新社今天报道称，拜登和习近平下周一面对面会谈，将负责任地处理他们的竞争关系。

美国总统拜登和他的中国同僚习近平将于周一会面，虽然没有希望解决他们的根本分歧，但美国方面打算敦促以负责任的方式管理他们的激烈竞争。据白宫周四表示，两位领导人将在印度尼西亚巴厘岛举行的20国集团峰会期间会面。

拜登与习近平已经进行了五次电话或视频会议，但这是他们自2021年1月以来第一次面对面的会谈。当然，在拜登担任奥巴马的副总统时，拜登与习近平两人已经有机会在不同会面中打过交道。据白宫发言人皮埃尔在一份声明中说，两位领导人会面的目的是要负责任地管理中国和美国之间的竞争关系。

她说，华盛顿还希望这美中两个对手能够 "在利益一致的领域一起合作"。美国方面考虑的是气候、打击毒品贩运和健康。她说，拜登和习近平还将讨论一系列 "国际和地区 "问题，但没有明确提到台湾的议题，法新社说，而台湾问题恰恰是紧张局势的一个最大根源。

据美国总统拜登周三说，我们谈话时，我想和习近平做的是，要确定那种不应越过的相互间红线据拜登说："美国关于台湾问题的立场一点也没有改变。" 拜登避免重新提起以前刺激北京的评论措辞，根据这些说法，如果台湾受到攻击，美国将派军队保卫台湾。

据法新社，另一个紧张的议题是俄罗斯。拜登希望中国与莫斯科拉开距离。拜登的国家安全顾问杰克-沙利文星期四在一个新闻发布会上说，中国最近公开反对使用和威胁使用核武器，发出了一个积极的信号。中国是在俄罗斯就乌克兰战争作出这样的核威胁之后做出表态。

沙利文还说，"我们没有看到中国任何广泛的做法来规避或破坏西方对俄罗斯实施的制裁制度"。

据法新社，习近平与拜登会面议程上还有朝鲜。在平壤增加导弹发射的时候，华盛顿希望北京能够利用中国对朝鲜领导人金正恩的影响。

中国与美国间摩擦的另一个来源是美国最近收紧了芯片半导体出口管制，这应该会使中国发展先进的半导体变得复杂，中国政府对此发出严厉批评。

就拜登与习近平的会见，美国官方称，"我认为我们不应该期待这次会议产生任何具体的、特定的结果。" 但沙利文强调了面对面对话交流的重要性，因为两位领导人中的每一位都刚刚标志着经历了一个重要的政治里程碑。

习近平上个月在中国共产党20大上赢得了第三个总书记任期，巩固了他作为毛泽东以来最强大的中国领导人的地位。

而拜登则从中期选举中脱颖而出，躲过了共和党人的反对浪潮，在某种程度上也是焕然一新。这位79岁的民主党人总统周五出发去埃及参加COP27峰会，然后去柬埔寨参加东盟峰会，最后才去巴厘岛，在提到这次尚未完全尘埃落定的选举时，沙利文说，拜登感觉是处于一种优势地位。

法新社说，美国白宫极力坚持面对面会谈的重要性，对于一位出了名的好说话的美国总统来说，拜登在很大程度上，包括在外交上，依赖个人对话关系。

沙利文保证，即使在他们的远程视频会谈中，拜登和习近平都不只是仅仅照章宣读。沙利文称，“他们有一个强大的对话场，面对一个大局。包括涉及两国关系将走向何方？中国将走向何方？美国要去哪里？”沙利文说："现在，随着总统拜登走出中期选举，习近平走出20大党代会，这种相关大局的对话，可能是拜登与习近平相会最重要的部分。

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