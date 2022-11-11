中国官方预报习近平亚太外事峰会未见岸田名 引日本拒绝担忧？

中国/日本/岸田

今年在印尼的二十国集团（ G20 ）领导人峰会即将展开，俄罗斯总统普京正式宣告不会到场，但会视讯参与，各国领导人也陆续公布会晤名单。而日本先前积极向中国洽谈首相岸田与习近平的双边峰会，在中方今（11）日声明看似已经破局。中国官方公布的习近平会见外国峰会者，有拜登与马克龙。

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据新头壳署名洪季谦今天报道称，习近平拒见岸田？ 中国官方G20与会名单未见日相，仅有美、法等国。

该报道指日媒称，日本外务省先前表示，目前正安排日本首相岸田文雄与中国领导人习近平在 11 月中旬的 G20 或 APEC 举行峰会，但中国官方未做出正式回应。日媒也称，若中、日峰会成功举行将是中、日两国领导人继 2019 年后的首次会晤，同时也是岸田文雄与习近平的首次峰会。

但在今天中国官方的《央视新闻》中，中国外交部发言人华春莹宣布，应印尼总理佐科威（Joko Widodo）邀请，中国国家主席习近平将于 11 月 14 日至 17 日赴印尼峇里岛出席二十国集团领导人第十七次峰会。应泰王国总理巴育邀请，国家主席习近平将于 11 月 17 日至 19 日赴泰国曼谷出席亚太经济合作组织（APEC）第二十九次领导人非正式会议并对泰国进行访问。

央视称，与会期间，习近平将应约同法国总统马克龙（Emmanuel Macron）、美国总统拜登（Joe Biden）、塞内加尔总统萨尔（Macky Sall）、阿根廷总统弗南德兹（Alberto Fernández）等多国领导人举行双边会见。

新头壳说，由于中国官方声明中并未提及日相岸田，外界揣测习近平是对日本近来频频与美国的一搭一唱感到不爽，因此没有与岸田举行峰会的打算。

至此中国官方消息没有对习近平亚太行程有新的补充。

中国与日本今年庆祝两国邦交正常化50周年。

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