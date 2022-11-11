今年11.11网购无狂欢显清零状

中国/11.11网购

今天是双11购物节，中国各大电商似在“共同富裕”阴影下异常低调。其中阿里巴巴一反往例，不举办造势晚会及销售额倒数计时等传统活动，预估今年双11销售额与去年持平。

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据中央社署名邱国强今天报道称，清零经济冷，中国双11电商低调业绩不看好。路透社消息也说，双11购物节一向被视为中国民间消费乃至于整体内需、经济景气的指标。但受到中国严厉的“动态清零”防疫政策及经济成长严重迟滞的双重影响，中国民众消费意愿及信心正处于低潮。

双11购物节起源于中国，近年来在台湾也引发一定程度的网购热，部分台湾消费者为此透过中国电商平台，向中国网店跨海购买商品，也有台湾网店参与促销活动。而部分台湾电商也会跟进举办活动，也能吸引消费者就近下单网购。

据分析，近1年多来，在中国国家主席习近平越来越强调“共同富裕”政策下，由富商马云创立、以网购为主要业务之一的阿里巴巴集团，正力图淡化双11相关议题的造势。

据消息，阿里巴巴虽曾表示，旗下网购平台“天猫”今年双11，将提供超过1700万种产品，比2021年增加300万种，且参与品牌将达29万个，创下历史新高。然而，今年双11销售额年增率，可能是历史新低。

消息说，阿里巴巴的最大竞争对手之一京东预估，与2021年双11的GMV成长28.6%相较，今年双11成长也将趋缓，减至4.6%至8.9%之间。

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