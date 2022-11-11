煽颠罪一审宣判 王藏、王利芹夫妇各获刑4年及2年6个月

中国/人权

曾声援香港雨伞运动的中国先锋诗人王藏及妻子王利芹涉煽动颠覆国家政权案，11月11日上午在云南楚雄州中级法院一审宣判，王藏获刑4年，王利芹被判2年6个月。王藏、王利芹均当庭表示不服判决，提起上诉。

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王藏夫妇均为云南人。据维权网介绍，二人分别于2020年5月30日、6月15日被抓捕，所涉事实为王藏的公开言论、行为艺术、诗歌、获奖感言、媒体采访内容等。案件于2021年12月15日开庭。王藏本人当庭以诗言志申明无罪。

王藏自2007年起，因其积极参与多项维权民主活动，曾被北京当局多次警告威胁并驱离工作室和居住地，其家庭造成诸多困扰。2014年10月1日，因其在网上发布声援香港“雨伞革命”的打伞图片，被北京市宋庄警方带走，其家被抄，后被以涉嫌“寻衅滋事罪”刑拘于北京市第一看守所。

同年11月6日，被北京市当局以同罪名正式逮捕，其罪由包括行为艺术和诗歌、文章，网上发布声援香港“佔中”图片、纪念六四等多项内容，后取保候审释放。

2020年5月30日，王藏被云南警方以涉嫌“煽动颠覆国家政权罪”带走刑拘，王利芹后因其在网络上为丈夫呼吁受株连，亦被以涉嫌“煽动颠覆国家政权罪”批捕。

11日上午，云南楚雄州中级法院开庭宣判王藏、王利芹夫妇构成煽动颠覆国家政权，分别判刑4年、2年6个月。王藏、王利芹均当庭表示不服判决，提起上诉。

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