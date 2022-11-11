美国中期选举共和党可能参众两院全胜 分析指美中关系更紧绷

美国/中国/中美关系

美国期中选举开票仍在进行，新加坡媒体分析，共和党料将赢得众议院多数席次，也可能掌控参议院，未来美中关系恐更加紧绷。

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据中央社署名侯姿莹今天发自新加坡报道，美国8日的期中选举开票工作尚未结束，目前共和党在联邦众议院赢得的席次领先原本占多数的民主党；联邦参议院的部分，民主党目前拿下48席，共和党49席。

“海峡时报”（The Straits Times）今天引述专家分析，共和党可能在参、众两院全胜，未来美国与中国关系恐更为紧绷。尽管美国总统拜登（Joe Biden）与中国国家主席习近平预计14日将利用20国集团（G20）领袖峰会于印尼巴厘岛召开机会，举行双边会谈，也难对双边关系发展走向产生重大改变。华府智库史汀生研究中心（Stimson Center）中国计划项目主任孙韵（Yun Sun）表示，“寄望一场拜习会就能反转或拯救双边关系，不切实际”。

该报指出，美国期中选举结果对美中关系整体方向才有比较大的影响。虽然部分竞争激烈的选举结果尚未确定，但共和党在国会选举取得多数席次将使华府对北京立场更为强硬；比起民主党，共和党对中国的态度倾向更加鹰派。

政治风险咨询公司“欧亚集团”（Eurasia Group）美中关系专家艾希顿（Anna Ashton）说，民主党在众议院看起来在对中国相关的活动上，是一股和缓力量，而共和党对中国采取强硬立场，并倾向透过更积极的作为来吓阻中国挑衅。

另一方面，共和党掌控众议院也会压缩白宫行事空间。据孙韵分析，拜登将面临较少弹性，特别是在他寻求跟中国达成和解的议题或在试图管控紧张情势上，“共和党将限缩拜登政府的选项与空间”。

艾希顿举例，可能成为下任众议院外委会主席的共和党众议员麦考尔（Michael McCaul）一直大力推动美国增加对台湾的防卫支持，以强化吓阻中国入侵。麦考尔也呼吁加强对中国取得美国科技的限制。

也有其他共和党议员持相同立场。艾希顿指出，有望成为众议院军委会新任主席的罗杰斯（Mike Rogers）有意推动强化美国印太司令部在区域内对抗中国的准备。艾希顿说，预期共和党籍的众议员未来将提出聚焦中国的议程，涵盖议员关切的众多广泛议题；这代表的是，有更多来自众议院的压力要对中国政策采取更为积极的态度。

而尽管共和党只取得众议院多数席次，参议院由民主党掌控，国会也不太可能会阻碍通过对中国更强硬的法案。艾希顿认为，对于推动与中国有关、强化美国竞争力及安全的法案，两党在参议院较有跨党派共识。除了推动对中国更强硬的法案或政策外，分析家指出，共和党众议员还可能组更多国会访团到台湾访问。孙韵表示，这可能导致美中关系面临更多压力。

该报道称，艾希顿说，尽管美国政策在根本上没有改变，但预期接下来几年，美对中关系将变得更不稳定。

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