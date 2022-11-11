美国学者称习近平中常委一色亲信“极端集权”

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中共总书记习近平在20大后连任，新领导班子全由亲信组成。美国学者谢淑丽以“极端集权”形容，并说中共高层失去权力分配、决策品质不良，未来5年局势不完全稳定。

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中共总书记习近平在20大后连任，新领导班子全由亲信组成。中共新一届7名政治局常委中李希、蔡奇、赵乐际、李强、王沪宁、丁薛祥皆为习近平亲信。据中央社署名尹俊杰自纽约报道称，美国学者谢淑丽认为，习近平极端集权，未来5年局势恐不稳。

加州大学圣地牙哥分校（UC San Diego）21世纪中国研究中心主任谢淑丽（Susan Shirk）近期出书探讨中国过度扩张（overreach，或译为越界），10日透过视讯与美国外交政策全国委员会（NCAFP）亚太安全论坛（FAPS）主任董云裳（Susan Thornton）讨论中国政局与美中关系发展。

该报道称，习近平掌权10年来，中国对外日益强势，对内控制愈来愈严厉。在谢淑丽眼中，中国过度扩张指的不只是野心，也包括行动与政策做过头，结果适得其反，外交与内政付出的代价愈来愈沉重。

谢淑丽说，外交方面，中国强势作为促使美国与欧亚多国以多种形式结盟制衡；内政方面，中国经济成长趋缓虽有人口老化等长期因素，但习近平坚持新冠病毒疫情动态清零政策，且打击民营企业，不利青年就业与中国创新，导致经济情势更加棘手。

中共第20次全国代表大会10月落幕后，习近平打破惯例取得第3个总书记5年任期。新一届中共中央政治局其他6名常务委员，从李强、赵乐际、王沪宁、蔡奇、丁薛祥到李希，全是外界口中的“习家军”成员。谢淑丽表示，习近平迈入第3任期就是过度扩张，安插亲信、打破“七上八下”（67岁以下留任、满68岁须卸任）人事潜规则，且除掉不同派系及具独立政治地位、可能质疑自身政策理念的人士，中共高层已无制衡、集体决策，而是习近平一意孤行、其他人言听计从的局面。

报道说，身为美国学界“中国通”之一的谢淑丽悲观预测中国短期发展，甚至不认为局势完全稳定。她说：“中共最高层失去权力分配，决策品质不良，导致中国付出沉重代价，肯定令其他政界菁英无比沮丧。我很难相信未来5年他们会如此顺从。我无法预言未来会怎样，但之后发生任何事我都不会意外。”

谢淑丽近3年前最后一次访问中国，她说，从访谈得知中国政治阶层对习近平极度不满，缘由包括习近平以反贪之名整肃大量官员。习近平短期可能巩固身为最高领导人的个人安全，防止任何形式反抗，但眼光放远，她认为中共领导阶层“肯定会出现分裂”。

美中关系因台湾等因素而紧绷之际，白宫今天宣布，美国总统拜登14日将在印尼峇里岛出席20国集团（G20）领袖峰会期间与习近平举行双边会谈。这是拜登去年1月上任以来，两人首次当面对话。

据中央社，曾任美国东亚暨太平洋事务副助理国务卿的谢淑丽说，期望美方质疑习近平让美中关系回稳的动机，探寻他是否意识到美中关系稳定符合中国核心利益，是否具有前中国领导人的实用主义基因，愿意弹性做出妥协，透过正常外交往来化解分歧。她说：“我相信且希望拜登政府能向习近平表达化解分歧的大门仍敞开，透过外交鼓励中国政策温和化。那是我们的目标，我希望我们能清楚表达，并提出未来一年如何会面并透过外交化解分歧的方案。”

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