中国女性称更有理由要“润”

中国/润

逃离中国的冲动称之为“润学”，而一项调查显示，选择“润”出中国的女性人数高于男性，原因固然与疫情期间当局执行严格封控与清零有关，不过中国男性沙文心态作祟，反感女权又厌女，才是中国女性加速润的原因。

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据中央社今天报道称，调查分析指中国沙文男对女权反感，女性因此选择加速“润”。

报道引述澳洲广播公司（ABC）今天消息，澳洲新南威尔斯大学（University of New South Wales）研究中国性别问题的专家王盼表示，润学可说是对于社会和环境不满的亚文化，主要是疫情期间的清零政策，若干人对未来感到悲观。

润学的概念起初是中性的，但近来则浮现润学与女权有关的迹象，像是“润学中的女权主义”线上讨论区即探讨，为何润学对中国女性很重要，并指导女性如何离开中国，以及如何申请海外工作许可或出国留学等。

澳大利亚统计局（Australian Bureau of Statistics）的的数据显示，在澳洲，中国出生的移民中，女性比男性多，两个性别的比例分别为55.6%和44.4%。

据该报道，人在上海的朱杰西（音译，Jessica Chuh）也想润，并说：“我今年31了，之前找工作的时候公司就会问我是不是计划要结婚生子，他们不会问男生同样的问题。”她说，这种性别歧视在中国很微妙，但很普遍，人们已经习惯了，这很可悲，还说她在上海至少经历3次严格封控，造成很多痛苦，“我认识的人里面，润的女生比男生多很多，大概有1/10”。

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