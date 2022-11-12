拜登抵达金边，成为2017年以来首次出席东盟峰会的美国总统

美国/东盟

东盟峰会于11月11日星期五在柬埔寨首都金边开幕。这是疫情后东盟国家领导人首次举行面对面会议。拜登于12日上午抵达金边，这是2017年以来，美国总统首次出席东盟峰会。

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在美中两国关系持续紧张的背景下，美国总统拜登与中国总理李克强出席本届东盟峰会备受瞩目。拜登前往柬埔寨是美国总统对亚洲展开系列访问的一部分，凸显了美国对该地区新的战略利益的关注。

今年5月，美国总统明确表示：要加强美国与亚太地区的关系。拜登出席本次东盟峰会，恰恰表明了此一愿望。

东南亚国家联盟（东盟）由十个东南亚国家组成，以促进经济、政治和安全利益方面的外交合作。东盟的作用常常受到质疑。如今，这个地区性的国际组织以论坛形式出现，常常显现了各方影响力的较量。

大概正是出于此一原因，在中国在该区的影响力不断增长的背景下，东盟期待美国能够做出更多姿态，以说服他们确信美国有能力制衡中国在该地区的霸权。

美国曾在奥巴马当政时期提出要以亚洲为重心的主张。但此一政策在特朗普时代中断，致使美国与东盟之间的关系遇挫。此一局面令中国受益匪浅，中国是该地区的第一大商业和政治伙伴。

随着本次东盟峰会的召开，华盛顿面临重新审视改善与东盟国家关系的大事，努力将双边关系提升到全面战略伙伴关系的高度。拜登在峰会上的表态备受关注。

另外，在台湾以及朝鲜半岛紧张局势加剧之际，美国总统还将在峰会期间与日本首相和韩国总统举行会晤。随后将前往印尼的巴厘岛出席二十国集团峰会，并会晤中国国家主席习近平。这将是拜登当选总统以来，与习近平的首次面对面会谈。

拜登本次亚洲行的最后一站是曼谷，他将在那里出席亚太经合论坛。

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