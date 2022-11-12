欧盟喊话习近平 说服普京尊重国际法

欧盟/中国/俄罗斯

欧洲理事会主席查尔斯-米歇尔周六鼓励中国应该使用一切手段，说服俄罗斯尊重国际法。此呼吁在G20峰会即将开幕前几天发出，即将在印尼巴厘岛召开的20国峰会，将以乌克兰战争冲突为主题开场。中国国家主席习近平将与会。

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欧洲理事会主席查尔斯-米歇尔今天在柬埔寨参加东盟系列峰会时表示，"我们鼓励中国当局使用他们所拥有的一切手段来说服俄罗斯尊重国际公认的乌克兰边界和乌克兰主权。"

查尔斯-米歇尔在金边发表讲话，他正在金边与东南亚国家联盟（Asean）领导人会面，参加周六和周日的峰会。随后，他将飞往印度尼西亚的巴厘岛，与中国国家主席习近平一起出席G20会议。

他说：“在人类历史上这个残酷的时期，进行国际合作是很重要的，20国集团将是另一个互相看视对方的机会。我们甚至与那些没有完全相同的政治制度，但至少认为国际法必须得到保护的国家站在一起。”

自从欧盟因指责中国新疆地区的人权侵犯行为而实施制裁以来，中国和欧盟之间的关系已经恶化。

自今年2月俄罗斯开始入侵乌克兰以来，欧盟领导人多次呼吁中国公开谴责俄罗斯的侵略行动，但至今没有成功。

根据2019年通过的文件措辞，欧盟认为中国是 "伙伴、经济竞争者和系统体制对手"。

法新社说，但欧盟与中国之间的贸易关系仍然强劲，尤其是德国，德国总理是自疫情爆发以来第一位访问中国的G7领导人。

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