面对“均富” 今年11.11网购对卖绩默不作声

中国/11.11网购

中国“双11”购物节昨天结束，两大电商平台龙头天猫、京东颇为低调，未公布成交总额。天猫仅表示与2021年持平，京东则指“超越行业增速”。两者都强调与实体经济的连结关系。

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中国双11结束，电商对销售业绩均显低调保守。中央社署名邱国强今天引述消息报道称，京东与阿里巴巴旗下的天猫，自2021年起即未以高调的“喜报”方式，在12日凌晨立即公布“双11”当天的成交总额，而是待事后再行公布。至于今年，中国官方媒体形容称电商平台“变得冷静且克制”。

今年的“双11”，天猫仅表示，今年的交易规模“与去年持平”；京东则指“超越行业增速，创造了新的纪录”，同时零售购物用户数也“再创佳绩”。但这两家电商平台均未公布具体的成交总额。

消息指出，阿里巴巴与京东今年都强调“双11”与实体经济之间的关系。阿里巴巴表示，数位经济正在更好地服务于实体经济发展，今年“双11”是参与商家最多元化的一届，有29万个品牌、数百万家中小商家、主播报名，超过2100万种商品参与“双11”销售。京东则自我定义为“新型实体企业”，强调公司是“实体经济的一分子”及“实体经济的重要组成部分”，“由实而生、向实而升”，“从实体中来，到实体中去”。

中央社说，虽无整体交易数据，但阿里巴巴表示，今年“双11”，新品类受到消费者青睐。运动户外、宠物、潮玩、珠宝等类商品成长迅猛，被电商业称为“新四大金刚”。

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