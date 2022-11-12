10年后拜登与习近平重聚首：曾经相谈68小时后今对决？

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美国总统拜登星期一即将与中国国家主席习近平在印度尼西亚巴厘岛举行的20国集团峰会场边举行双边会议。10年前，作为美国副总统的拜登与当时还是中国国家副主席的习近平曾经见面，拜登当时所说与中国关系积极发展，发生了很大的变化。拜登称此次要面对习近平讨论两国关系避免冲突的红线。

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法新社今天自印度尼西亚努沙杜瓦发布报道，指十多年后，拜登将与习近平重逢，但至此两国关系游戏规则发生了变化。

在2011年与中国副主席习近平的会晤中，当时在美国担任同样职务的副总统拜登赞扬了华盛顿和北京之间关系的发展方向。拜登对出席两位副总统在北京一家酒店举行的会议的商人们说："我们关系的发展轨迹是积极的。"拜登甚至表示他 "对未来30年非常乐观"。

十多年过去了，当现在的两位领导人准备再次会面时，双方的关系并不融洽，几乎没有一个美国政策制定者对习近平这位成为中国几十年来最强大的领导人抱持乐观态度。

两位领导人将于周一在巴厘岛举行的20国集团峰会期间会面，此时美国正毫不掩饰其对中国的担忧。据美国国务卿布林肯说，习近平的中国已经变得 "对内更有压迫性"，"对外更有侵略性"，而北京入侵台湾的威胁也从未如此之大。

这将是自2019年特朗普和习近平的会面以来，两位领导人之间的首次实际会面。后者直到最近还因为新冠病毒而停止了所有国外旅行。

两位国家元首对彼此相互了解。自2021年民主党人拜登入主白宫以来，他们已经通过电话或视频会议交谈过五次，但他们的了解关系其实要深得多。

2011年，拜登在习近平正准备上位领导他的国家时访问了中国，并且在民主党人的邀请下，习近平回访了美国。

拜登说，作为副总统，他花了67个小时与习近平亲自会谈，主要原因是为了真正了解习近平，习近平当时是正在崛起的中国领导人。

美国官员和专家现在认为，69岁的习近平在10月第三次当选共产党总书记，他并不热衷于更温和的做法，因为新的中国共产党中央委员会常委会由强硬派组成。

据法新社引述华盛顿史汀生中心的中国问题专家孙云说：我们都知道习近平会在党代会上如愿。但我认为人们仍然感到惊讶，习近平甚至没有微妙放过政治对手。 她说，随着党代会顺利结束，习近平现在可以专注于他的国际外交，以推动一个更强大的中国。

对拜登来说，和他的前任一样认为，中国是美国的主要竞争对手。但是，当特朗普在他的任期结束时，在从贸易争端到新冠病毒疫情的所有问题上抨击中国时，拜登却一直致力于在各种领域的谈判。

拜登周三告诉记者，他将与习近平谈及不应越过的 "红线"问题，希望能防止两国冲突。

法新社说，北京的主要红线是台湾，中国声称台湾是中国领土的一部分。8月，为了抗议美国众议院议长佩洛西对台北的访问，北京进行了军事演习，这被认为是为入侵台湾进行训练。

长期以来，华盛顿在中国入侵台湾时是否会进行军事干预方面一直坚持 "战略模糊 "政策。但拜登已经开始偏离这一立场，在多次采访中拜登表示，如果台湾受到攻击，美国会出手相助。

据法新社说，私下里，一些美国盟友欢迎美国对北京采取更强硬的立场，特别是在南海问题上，华盛顿已经从中立转为捍卫东南亚国家的多种申索主张。

一位来自美国盟友的亚洲国家驻华盛顿的高级外交官说，"人们普遍感到，美国终于明白了受到威胁的性质。"

华盛顿还与它的盟国就过去曾经难以想象的减少对中国的经济依赖的想法迈出了第一步。拜登还表示希望与世界上最大的二氧化碳排放国即中国在气候变化问题上进行合作。

白宫周六还表示，拜登将敦促中国国家主席习近平遏止朝鲜的 "愈加朝最坏方向倾斜"，朝鲜是北京的盟友。

华盛顿史汀生中心的中国问题专家孙云怀疑中国是否会遵守，她说习近平将与美国合作视为交易的一部分。她认为，"既然竞争是美国对华政策的主旋律，中国为什么要与之合作？他们的计算是，他们不会出于什么好心而做什么事情。他们希望看到美国究竟能送出什么条件。"

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