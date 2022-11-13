中国国足前主帅李铁遭突袭带走调查

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中国国家足球队前主帅李铁传被有关部门带走调查，消息称，被带走前李铁正在参加中国国家足协举办的职业级教练培训会议。目前中国官方尚未对李铁被带走一事有任何通报。

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据中央社今天引述消息报道称，中国国足前主帅李铁被带走调查。新浪体育官方微博12日引述“李平康1991”微博帐号的发文，指国足前主帅李铁被有关部门带走调查。“新浪体育”引述体育节目主持人李平康发布的消息称，被带走前李铁正在参加中国国家足协举办的职业级教练培训会议。

该微博帐号发文称，“多个消息源确认李铁确实出了点情况，不过从之前的情况看，被带走也不一定就会坐实，只不过尴尬的是，昨天刚刚官宣加入世界杯解说天团，如果不能在世界杯开始前回来，他这个事就等于公开了！”

据陆媒“红星新闻”12日晚指，据知情人士透露，此事并非完全空穴来风，但感觉已经没事了，“好多事情不是网上传的那么简单。等着看他（李铁）的解说吧！”

该报道称，李铁的微博最后一次更新是7日，他发文指“每届世界杯都会想起曾经我们一起拼过命的时光！总有种感觉，那些日子就像前几天的经历，20多年一晃而过，谁又不感叹我们曾拥有过如此痛快的青春啊！”

据中央社，现年45岁的李铁曾当选中国足球先生，2002至2006年曾效力英超球队艾佛顿，2008年返回中国效力中超，2012年起改任教练工作。2019年底李铁接替意大利籍的纳比担任国足主帅，2021年12月辞职，由李霄鹏接任。

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