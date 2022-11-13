乌克兰:玉米2022歉收35%?

原材市场 / 粮食供应

农产品市场的最新预测认为，全球玉米产量今年比去年少5000万吨，减产4%。这是本台法广（RFI）法语«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)周五上网的最新话题。市场预期，中国可能会减少进口。欧洲则因今夏干旱造成玉米减产，无疑需要弥补缺口。而乌克兰的收成情况还是未知数，引发各方关注。

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本台RFI法文网2022年11月11日星期五在法语«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）刊出经济记者Marie-Pierre OLPHAND的一篇最新报导。在全球收成减少的大背景下，乌克兰的玉米产量是各方的关注焦点。但未必让人放心。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存档图片：原材料。 © RFI Image Archive

这一法文专栏报导的原标题为：[Maïs: un bilan mondial tendu doublé d’une inconnue ukrainienne]。换作中文可译为：[玉米:全球总体紧张被乌克兰未知数加倍]。下面是简介以供分享。

欧洲的玉米由于今夏干旱减产 -

法广RFI«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇报导首先指出，最新预测认为，全球今年的玉米产量比去年少5000万吨。降幅4%。不过，与过去相比较，总产量依然处于历史高位，高出过去十五年的平均值。但到本收成季结束时，这次减产可能将会造成可动用的库存量下跌。阿根廷和美国都已出现下跌情形。这给市场造成一定压力。虽说市场认为，中国的进口量会减少，但欧洲无疑应该会增加收购。原因是欧洲今夏曾遭遇干旱，造成其预估产量被逐月下调。跌幅有可能达31%。

欧洲供需将影响未来市场价格 -

法国农业部属下农业和渔业管理局（FranceAgriMer）认为，欧洲的需求量未来将影响市场价格。市场目前暂时仍在观望供需之间的变化。这种观望，让人们想到乌克兰还是一个未知数。8月份达成的黑海谷物出口协议使得乌克兰玉米重返全球市场，但很难知道得以运出境的总量。

乌克兰玉米收成可能下跌35% -

在新的收成季节里，现已收割600万吨。这只是预估的27%。然而，鉴于冬季来临，冲突仍在继续，无人敢打赌未来几周内的收割量。还有，能源成本很高，而烘干玉米需要使用。一部分收成在事实上可能有被弃的风险。但玉米留在田里的时间超过预计后，能否抵御未来几个月里的气温？还有健康质量。目前认为，乌克兰的收成可能会比去年下跌35%。这是一种暂时的估算，市场对此充满不确定性。

RFI Image Archive / Depuis la mise en place du corridor céréalier début août 2022, le maïs ukrainien a fait son retour sur le marché mondial. Mais difficile de prédire le volume qui réussira à quitter le pays. Ici, le navire Razoni, avec à bord 26 000 tonnes de maïs, quitte le port d'Odessa (Ukraine) en direction du Liban et de la Turquie. (illustration) © AP - SIPA / RFI Image Archive

本台法广RFI«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇报道在最后部分指出，目前，乌克兰玉米得以出口的优势是价格，要比阿根廷、欧洲、巴西的玉米都更具竞争力。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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