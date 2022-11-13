天主教香港教主教促北京划清国安法红线

香港/“港区国安法”

“港区国安法”实施逾2年，天主教香港教区主教周守仁今天呼吁北京明确港区国安法的“红线”，说让香港人能够治愈社会的裂痕并继续前进。

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据中央社今天引述消息报道称，“港区国安法”实施逾2年，天主教香港教区主教周守仁近日接受由九龙华仁医院旧生访问时，呼吁北京明确国安法红线。

香港在2020年6月实施国安法，据周守仁表示，国安法的难处在于不知道红线在哪里，教育工作者、社工，甚至法律界都面对障碍。专家和执法者可能对法律有不同的理解。他说，每个人都需要知道界线在哪里，这样才知道如何表达自己。

但周守仁强调不要放弃、退缩，“要定，让自己观察，坐看云起时，不必跳崖，不必鸣金收兵。这是辨识的时间，不是行动的时间”。他呼吁以耐心治愈政治对抗和社会深深不信任所带来的伤口，并表示香港人必须调整对他人的态度。周守仁称，“香港现在最大的危机是不同群体只考虑自己的利益”，周守仁说，这可能导致一些人忽视年轻人的挫败感。

据中央社引述南华早报说，周守仁还指出，自从社会动荡和国安法实施以来，天主教会并没有“躺平”和无所作为，辖下机构和成员都增加对在囚年轻人的支持。

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