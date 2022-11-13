拜登会晤日韩首脑，共同应对朝鲜挑战

美日韩/朝鲜

在柬埔寨首都金边出席东盟峰会的美国总统拜登，周日（11月13日）会晤日韩两国领导人。近来，朝鲜半岛紧张局势不断升级，日韩两国对朝鲜实施核武试验深表担忧。美国总统随后还将与中国国家主席习近平举行会谈，拜登敦促中国阻止朝鲜进行核试验。

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东盟峰会进入最后一天日程，朝鲜发射导弹的议题备受关注。继朝鲜创纪录地发射了一系列的导弹之后，美国总统做出外交回应，与东京和首尔这两个美国的长期盟友站在同一条战线上。周日当地时间下午，拜登会晤日本首相岸田文雄和韩国总统尹锡悦。朝鲜危机令日韩两国关系密切，尽管两国在一些历史问题上存有分歧。

白宫方面披露，美日韩三国首脑会谈的内容主要围绕朝鲜“大规模杀伤性武器以及非法弹道导弹计划”带来的威胁展开，共同商讨应对战略。

美日韩三国首脑于今年六月举行了上一次三边会谈。按照计划，美国总统打算周一在出席印尼巴厘岛举行的二十国集团峰会期间会晤中国国家主席习近平，朝鲜构成的威胁将是讨论的议题之一。美国国家安全顾问沙利文周六表示，拜登尤其准备提请习近平注意：遏制朝鲜，符合北京的利益。他强调：朝鲜不仅对美、日、韩构成威胁，也威胁地区和平与稳定。

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