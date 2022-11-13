拜登说会安抚G20：美国不寻求与中国发生冲突

中国/美国/G20

美国总统乔拜登周日表示，在G20将就一系列地缘政治问题进行紧张的会谈之前，美国总统将保持开放的沟通渠道，不寻求与中国发生冲突。印度尼西亚轮值20国集团峰会主席，所组织的G20峰会14日起在巴厘岛举行。拜登宣称将与习近平举行双边会谈，寻求确定美国与中国竞争关系的红线。

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美国总统拜登在 G20 领导人聚会时会表示，美国不寻求与中国发生冲突。据路透社署名南迪塔·博斯和弗兰西斯卡·南戈伊今天报道称，拜登和中国国家主席习近平将于周一举行自拜登上任以来的首次面对面会晤。此时双边关系陷入数十年来最糟糕的境地。拜登的国家安全顾问杰克沙利文告诉记者，拜登与习近平会谈可能会持续“几个小时”。

拜登在柬埔寨会见东南亚和东亚领导人后抵达巴厘岛，他表示美国将与北京“激烈竞争”，但同时要“确保竞争不会演变成冲突”。

拜登与盟国日本和韩国领导人举行了三边会议，并表示这三个国家在朝鲜问题上“比以往任何时候都更加一致”。岸田还抨击中国侵犯日本在东海的主权，并表示北京还对加剧南海地区紧张局势负责，南海是每年至少 3 万亿美元贸易的管道。

在另一场新闻发布会上，澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯表示，他前一天与中国国务院总理李克强的简短讨论是建设性和积极的，期待与习近平举行正式峰会。

与盟友美国一样，澳大利亚与中国的关系近年来也出现恶化。澳大利亚总理阿尔巴尼斯称，“我曾多次谈到与中国的关系，我们应该在力所能及的范围内进行合作。”阿尔巴尼斯说，“而且这种对话总是一件好事。”

路透社说，占全球经济一半的18个国家出席了周日闭门举行的东亚峰会，东盟国家、日本、韩国、中国、印度、美国、俄罗斯、澳大利亚和新西兰出席了会议。峰会主席、柬埔寨首相洪森表示，全会进行了一些激烈的讨论，但气氛并不紧张。

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