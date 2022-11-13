特拉斯车中国酿祸撞死人称配合调查 不忘警告不要相信“谣言”

中国/特斯拉

广东一辆特斯拉Model Y的驾驶人突然失去对车辆控制引发车祸，事故造成2人死亡和3人受伤。电动车厂特斯拉（Tesla）今天表示，公司将协助中国警方调查事故原因。

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据路透社今天报道称，美国汽车制造商特斯拉(TSLA.O)周日表示，将协助中​​国警方调查涉及其中一辆Model Y汽车的撞车事故，此前当地媒体报道称，司机称失去对车辆的控制而造成两人死亡、三人受伤。

据中国媒体极目新闻，11月5日发生在南方省份广东的事件导致一名摩托车手和一名高中女生死亡，并发布了一段汽车高速行驶的视频与其他车辆和骑自行车的人相撞的影像。

特斯拉说，“警方目前正在寻求第三方评估机构来确定这起事故背后的事实，我们将积极提供任何必要的帮助。”

马斯克的电动汽车制造商周日在消息中告诉路透社同时并警告不要相信“谣言”。

中国是特斯拉的第二大市场，这起车祸是周日微博社交媒体平台上的热门话题之一。

极目新闻援引潮州市交警的话说，肇事原因尚未查明，司机家属称，55岁的司机在他的家庭商店前面要停车时刹车踏板出现问题。

特斯拉表示，视频显示，当汽车快速行驶时，汽车的刹车灯没有亮起，并且车内数据显示了诸如在车辆行驶过程中没有采取任何踩刹车措施等问题。

周日，事故发生地饶平县的警方报警无人接听。

特斯拉此前曾在中国面临刹车故障的指控。该公司在给路透社的声明中表示，一名中国车主已被法院责令公开道歉并赔偿该公司，此前该法院裁定他向媒体发表的有关他的刹车问题的评论与事实不符并损害了该公司的利益。特斯拉的名声。

路透社说无法立即证实特斯拉的说法。

去年，还有一位不满的顾客在上海车展上爬上一辆特斯拉汽车，抗议特斯拉公司处理她关于车祸导致刹车失灵的投诉，从而在中国社交媒体上引起了轰动。

特斯拉就此案表示，超速违规是她撞车的原因，但承诺会改进处理客户投诉的方式。

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