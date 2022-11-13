阴性说成阳性 内蒙一核酸检测公司被停业调查

中国/新冠病毒/核酸检测

据中国内蒙古呼和浩特市卫健委今天发布通报，表示一家核酸检测公司“错报”结果，把部分民众的阴性检测结果说成阳性，目前警方已经介入调查。中国的核酸检测机构已出过多次状况。把阴性说成阳性也并非首次.此外，还有“阳性不报”。

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据中央社今天引述中国呼和浩特市卫健委发布情况通报称，13日上午，接到民众检举，在该市重点区域核酸检测中，内蒙古赛斯基因科技有限公司错报核酸检测结果，将部分群众的核酸检测阴性结果反馈为阳性，“给群众造成了极大的恐慌”。

通报说，目前，错误数据已更正，卫健系统已经停止该机构的执业活动，公安机关已介入调查，调查结果将及时公布。

中国的核酸检测机构已出过多次状况。把阴性说成阳性也并非首次，今年5月初，不少上海市民接获上海中科润达精准医学检验有限公司的阳性检测通知，随后至医院检测却告知是没染疫的阴性。此外，还有“阳性不报”。9月下旬，河北省石家庄和合医学检验实验室并未上报有个20：1的混管阳性样本，导致管控不及，造成后续社区传播，实验室涉嫌违法犯罪，石家庄警方立案侦办。

5月时，北京朴石医学检验实验室有限公司被发现原始检测数据明显少于样本检测数量，也就是“没检测就出结果”，被以涉嫌妨害传染病防治罪立案侦查。

据中央社引述一些网友认为，无论是“把阴性说成阳性”，还是“把阳性说成阴性”，在当前中国的防疫要求下，都会在社会造成混乱，也能让疫情没完没了，但核酸检测机构可从中继续获益。

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