乌克兰战争：美中领导人一致表示"永远不应打核战争"

美国/中国/G20峰会

美国总统拜登与中国国家主席习近平在G20峰会期间会面，根据白宫会后发表的声明，从新冷战危险到台湾问题，从乌克兰战争到气候变化，双方就全球重要挑战交换了意见。在乌克兰战争问题上双方一致认为：永远不应该打核战争；美中并同意恢复气候问题合作；预计美国国务卿布林肯将于明年初访问中国。

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法新社消息，拜登在会谈结束时表示，没有必要进行新的冷战。而根据中国外交部长的会议纪要，习近平在会晤中强调，中美两国“共同的议题多于对立的议题”。法新社称，与过去三年疫情期间两国领导人之间没有安排任何会晤相比，此次拜习会气氛更加和缓。习近平试图"安抚"美国领导人，并向他保证中国无意取代美国或改变现有的国际秩序。

白宫的声明称，在乌克兰战争问题上，拜登与习近平在至少一点上达成了一致：永远不应该打核战争，也永远无法赢得核战争，双方强调反对在乌克兰使用或威胁使用核武器。拜登指俄罗斯对乌克兰发动残酷战争，并指俄罗斯不负责任地威胁使用核武。

拜登并对朝鲜的挑衅行为表示关注，指国际社会所有成员都希望朝鲜采取负责任行动，强调美国对保卫印太盟国有坚定承诺。

气候议题上，美国联邦众议院议长佩洛西今年8月访问台湾后，北京当局愤而暂停中国与美国之间应对气候变迁合作，白宫周一则表示，美中两国将恢复气候议题的合作。白宫称，两国已经同意恢复应对"跨国挑战"的工作。

白宫透过声明表示："拜登总统强调，美国和中国必须共同努力因应跨国挑战，例如气候变迁、包括减免债务在内的全球宏观经济稳定、卫生安全及全球粮食安全。"

声明还提到："两位领导人同意，授权重要高级官员在这些议题和其他问题上保持沟通并深化建设性努力。"

中国外交部也发布声明指出，"透过中美协调及合作，促进后疫情时代的全球复苏、应对气候变迁并解决区域问题"，皆符合双方的"共同利益"。

另外，据美国官员表示，预计美国国务卿布林肯将于2023年初访问中国。

法新社指出，布林肯将访问中国，是拜习会后美中紧张关系缓解的迹象。白宫在拜习会后发表声明指出，布林肯将访问中国"进行他们的后续讨论"。

路透社报导，拜登会后告诉记者，双方为了更频繁的沟通建立了机制，布林肯将访问中国进行后续讨论。拜登表示："我认为，我们了解彼此。"

布林肯如果访华成行，将是自前美国国务卿蓬佩奥之后首位访中的美国最高外交官员。蓬佩奥于前美国总统特朗普时期担任国务卿，曾在2018年短暂访问中国。

美国气候特使克里是目前唯一曾访问中国的拜登政府高层官员。

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