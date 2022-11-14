余茂春博士专访之三：决定中美关系的关键是中共的战略本性

中美关系

随2018年特朗普对中国发起贸易战，中美关系急转直下。而中国与其他西方国家的关系也日趋紧张。西方世界受庞大的中国市场的诱惑，与中国重利益、轻人权的交往模式为何如今难以继续？倘若共和党重新主政，是否会对拜登政府当前对华政策做出调整？

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决定中美关系的关键是中共的战略本性

法广：自文革之后，中共的性质本身并没有发生改变，在中国与西方的关系中，西方其实长期因为经济利益，而对中国压制公民社会，侵犯人权的行为有批评，但说得多，做得少。为什么这样的模式现在难以继续了？ 现在中国与西方，不只是同美国关系紧张，而是整体上与西方关系都出现紧张……

余茂春： 这个原因很简单，因为并不只是经济利益促使西方世界对中共统治模式做出妥协。最主要是一种幻想。他们觉得共产党本身可以通过自身的改革，来不断进步，希望通过与西方自由资本主义世界，尤其是市场经济的结合，大规模的接触，中共内部机制，统治机器，它的统治模式就会改变。这是一种幻想。它已经维持了将近半个世纪。现在西方世界对中共的重新认识，并不是基于它的经济利益有多大或有多小。像美国这样的社会，对中国在经济上、市场上或制造业方面的依赖性很强。但就是因为重新认识了共产党的战略意图，重新认识了共产主义这种政治体制与西方自由民主、自由资本主义是水火不相容。这是一种重新认识。正是基于这种认识，才有西方现在的觉醒。并不见得完全是因为对中共市场的依赖。

而专制与民主之间的斗争已经进行了几百年。如果从长远历史看，启蒙时期的民主自由的观念实际上获得了从欧洲一个地区性的现象，扩展到全球，现在已经是一种普世价值。看看中国周边的亚太国家也是这样。亚太地区从80年代中期菲律宾的所谓“人民力量”（people power）开始，已经席卷整个印度太平洋地区，台湾、韩国、马来西亚、印度尼西亚等，统统都实现了民主，再加上一些亚洲国家资历比较久的民主体制，像日本，像印度等，所以，民主是一种潮流。在这种情况下，两个政治制度之间的冲突将会是长期的。但是中共代表的这种所谓专制、独裁的政权是不会取胜的。

法广：拜登政府这两年基本上延续了特朗普政府下的对华强硬立场。您如何评价拜登对华政策的举措？如果中期选举后，共和党人重新掌握众议院或者国会两院的主导权，您认为共和党可能会推动哪些调整？

余茂春：美国是一个非常民主的国家，尽管有很多波折，但是它基本的立国原则始终在那里。其中非常重要的一个内容，就是言论自由。尤其是两党之间，在很多问题上，都有很多不同意见；正是在这种非常激烈的对国家前途、对国家命运、对国家的一些基本原则的大争论之上，美国在过去几年以来，这个国家说比较分裂的，有很多不同意见，所谓党派之争非常厉害。但是在一些最根本的问题上，在少数几个问题上，是全国上下一致认同的，其中之一就是对华政策。对华政策有一种大觉醒（great awakening）。这是在川普时代发起的。由于它的共识性，民主党完全同意川普政府时期对中国这种国家定位，尤其对中共政权对世界民主自由的威胁，所以对那些基本的问题，他们都没有改变，他们没法改变，因为这是全国人民都知道的。尤其是是在美国国会。美国国会通过了一系列有关中国的法律，基本上都是全票通过。所以，我不觉得美国今后几年的选举，在对华政策上会有什么根本的改变。在接触方式上，可能有，但在根本的认识上，是没有的。决定中美关系好坏最重要的问题不在于是美国哪个党执政，最关键的问题是中共政府自己的本质，它的一些战略意图，和它自己的言行。所以说，中共自己的言行，自己的战略本性不改，我觉得中美关系重新启动的一些新的模式也是不会改变的。

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