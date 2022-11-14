余茂春博士专访之四：台湾不过是一个侵略链的开始

台海不断升高的紧张情势近期吸引国际社会，尤其是亚太邻国的广泛关注。但余茂春教授11月初在华盛顿接受本台专访时认为，中共二十大后的习近平加速统一进程的可能性增加，但这种军事冒险胜算的可能性也在减少。

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台湾不过是一个侵略链的开始

法广：中美关系在这种对立多于合作的情况下，可以走多远？是否会有一天走向冲突呢？比如在台湾问题上？

余茂春：这种冲突不是由美国来决定的，而是中共自己决定的，中共的一些所谓根本原则。每一次我们与中共交流接触的时候，它总是给我们讲原则，它的一些所谓的“底线”。台湾就是一个底线。但讲到台湾问题，中共就是比较蛮横霸道，不讲道理。台湾牵扯很多问题，不仅仅是主权问题。台湾问题根本就是自由与专制、独裁间的对抗，现在全世界都从这个角度来看台湾问题。更主要的是，中共不仅仅是跟台湾过不去，它几乎和所有周边国家都有问题。如果让中共用武力威胁，夺取台湾，很难想象中共会停止于此，它与日本有领土冲突，与越南有领土冲突，与印度有领土冲突，与基本上所有有共同海域接壤的一些国家，它都有冲突。所以，这不是一个问题，不是主权不主权的问题，而是中共自己的战略构想问题，它自己对国际安全，对周边国家的安全，它有野心，这些野心并不在于台湾，台湾只不过是一个侵略链的开始而已。

法广：最近一段时期，台海紧张关系不断升级。关于台海会不会发生武装冲突，各方学者有很多判断，可以说众说纷纭。您认为，习近平现在巩固了他在国内的政治地位，他是否可能加速对台湾的统一进程？甚至使用武力？

余茂春：习近平继续掌权，他当然对台湾问题会有更新的理由，去发动军事冒险。但是也正好由于习近平当政那么久，他采取的一系列措施，对他的政权基础也有威胁。所以，他对发动对台湾的军事冒险的胜算把握，也有一些新的考量。比如，由于习近平对台湾的温度增加，美国对保卫台湾、对军事干预的意图也在加强。美国总统讲了好几次；如果中共犯台，美国军队就会直接卷入。这是毫不含糊地。没有什么战略模糊。

另外，由于刚才我讲到，这是一个侵略链问题，如果中共犯台，周边国家也会行动起来。比如日本，日本说：台湾有事就是日本有事。澳大利亚、印度等很多国家，也会警觉起来。这种共同的警觉，共同的威胁感，就很可能导致一种共同的行动。这对他（习近平）侵犯台湾的胜算也有很大的决定性作用。

还有一点，就是台湾人民保卫自己国家的决心也会加强。尤其是自乌克兰战争以来，台湾人民看到，国防是自己的责任和义务。如果自己都不起来抵抗，那么就没法谈国际支援。

这样的话，国际、国内的情况，也有对他发动犯台不利的因素。最重要的是，习近平在中国国内的作为，将民心搞得一塌糊涂，经济也一塌糊涂。搞什么清零，而且还有坚持下去，要很久，另外大陆失业率也非常高。刚才我们讲到年轻人普遍的不满情绪……

所以他发动大规模的军事冒险行动，对他在国内的政权稳定性也会造成很多不利影响。

所以，一方面，习近平继续掌权，继续独裁，对发动犯台的可能性可能增加，但同时，对他这种军事冒险胜利的可能性，也在减少。所以也就更加困难。我觉得这两种可能性都有。

法广：您刚才提到如果台海发生战事，日本不会觉得自己能置身事外，澳大利亚也不会。但是还有一个欧洲问题，有欧洲在这个问题上的政策。根据德国马歇尔基金会今年5月-7月在欧美两地进行的一项民意调查，欧洲人普遍更倾向于用外交手段解决台海冲突。这项调查也在美国同时进行，欧洲人对在发生北京入侵台湾的情况下，用军事手段支援台湾的支持度其实非常低。在这种情况下，美国在多大程度上，可以在台湾议题上，组建一个更大的联盟，而不仅仅是在印太地区，和日本、澳大利亚等地区国家联合？

余茂春：其实，历史的殷鉴并不是那么遥远。二十世纪三十年代的时候，绝大部分欧洲人都认为希特勒对周边国家的侵略跟他们没有关系。他们都希望用外交手段去（解决问题）。1937年、1938年以前，一直如此。导致在38年10月份在慕尼黑，对捷克斯洛伐克的一种背叛。后来他们才慢慢觉醒起来。

同样的事情可以发生在中国。欧洲当然有自己的理由，因为地理上的遥远性，欧洲可能不觉得中共的威胁有那么直接。但这些（看法）都比较短视。因为中共的威胁不是只在于地区性的威胁。中共的威胁是全球性的。因为它是一个全球性的经济大国，而且他有掌控全球通讯命脉的一些技术，它在国际论坛上有非常重要的角色，所以，他的威胁远远不是在印太地区。中共在经济上对欧洲的一些咄咄逼人的姿态，都对欧洲安全造成巨大威胁。比如，它对欧洲一些关键性的港口，它收买了很多港口；而且，中共对分裂欧洲也很有一套，把东欧和西欧分别开来，对东欧一些经济上比较不发达的国家，投入大量资本，这些都是有战略考量的。而且，对欧洲一些有战略意义的地方，尤其是北极地区，它也有战略野心，千方百计需求突破……所以说，欧洲人民也看得清楚。

当然说起来很简单，但是真正要有深刻的认识，我觉得不是那么容易。另外一点，欧洲最大的安全问题是俄罗斯在欧洲的一些非常蛮横的举动，但是俄罗斯的威胁，也与中共分不开。俄罗斯的威胁对欧洲非常直接，大家都能感觉到，尤其是乌克兰战争。但是中共对俄罗斯在欧洲的一些涉猎，也是沆瀣一气。而且，中共的经济实体，比俄罗斯要大十几倍，所以，它的能力也比欧洲强大得多。而且，俄罗斯与中共也走得越来越近。所以说，这种威胁并不见得就是一个国家对另一个国家，而是欧亚大陆之间的一种同盟关系。俄罗斯当然对欧洲构成直接威胁，但俄罗斯也与中共一起，在亚太地区，沆瀣一气，在亚太地区，采取共同的军事行动。比如，中共军队和俄罗斯军队曾经在日本海进行共同战略轰炸机联合巡逻，这些不仅是对地区安全的一种通信，是对以美国为首的国际自由联盟的一种挑战。所以，这些都不仅仅是欧洲国家的一个问题。我感觉比较欣慰的是，欧洲国家对中共在亚太地区的一些行动，开始有足够的认识，尤其是在领导阶层，在军事领袖方面。比如北约，北约在今年7月结束的峰会上，明确提出，中共对北约这样一个军事同盟也是一种威胁和挑战。而且（北约）还破天荒地邀请了受到中共霸凌的亚太地区主要国家领袖，出席北约峰会。尤其是韩国总统、日本首相、澳大利亚首相和新西兰首相。受到中共威胁的亚太国家远不止这四个国家。就是说，北约对自己在亚太地区，对中共在防务方面的行为，也在逐步觉醒，也有自己的主动性。所以，民调不是最主要的东西，关键在于，有没有对中共威胁的全球性有足够的认识。我觉得这个认识已经在那里了。

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