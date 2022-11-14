拜习会

2022年11月14日，在印度尼西亚巴厘岛，美国总统拜登和中国国家主席习近平在二十国集团峰会期间举行的峰会前握手。

美国总统拜登与中国国家主席习近平周一在印尼巴厘岛会谈，重中之重是台湾，拜登与习近平会谈后对媒体表示，他不认为中国有立即的入侵台湾的企图。法新社在报道时称，拜登说这番话时表示他得到了习近平的承诺。

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这是拜登入主白宫以来两人首次面对面，在某种程度上具有摸底的性质，拜登与习近平会谈时涉及多重话题，关于台湾问题拜登得出中国没有立即入侵台湾的企图的结论，这可能是拜登认为此次拜习会释放出的一个积极信号。

不过，拜登使用的时间概念仍然相当谨慎甚至很模糊，即，他不相信中国会有立即入侵台湾的企图，他不相信但他不能保证，时间上，立刻不会，什么时候会，拜登没有预告，因为这是很难确定的。法新社报道拜登说这番话是因为得到了习近平的承诺，但中方的文告或报道没有任何这方面的暗示。

诸多观察家都指出，拜登与习近平此次会晤的目的实际上是建立安全“护栏”，某种程度上交代美方的底线，警告对方不要莽撞行事。

拜登与习近平会谈时针对台湾问题，一方面表明美国的一个中国政策没有改变，美国反对两岸任何一方片面改变现状的传统立场；一方面明确告诉习近平，美国反对中国对台湾采取胁迫性的“挑衅举动”，“这破坏了台海及更广泛地区的和平与稳定，危害全球繁荣”。拜登同时对新疆、西藏、香港的人权问题表示关切。

同样，中国国家主席习近平也在台湾问题上重申了传统的强硬立场，习近平称，台湾是中国“核心利益中的核心，是中美关系政治基础中的基础，是中美关系第一条不可逾越的红线。”

习近平接下来的一段话更有警告美国不要干涉“家务事”的味道，习近平说，“解决台湾问题是中国人自己的事，是中国的内政”。有分析指出，习近平之所以要这样表述，中方大约预感到，一旦北京采取武力手段“完成统一祖国大业”，美国不会坐视不理。

因此，习近平要竭力把台湾问题框架到“内政”范畴，试图让美国接受，但是拜登虽然重申“一个中国”的政策没有改变，但是美国从来都反对中国对台湾动武，而且拜登上任以来，四次在媒体追问时表示，一旦中国武力攻台，美国不会坐视不管。美国台湾问题专家、德国马歇尔基金会中国项目负责人葛莱仪接受本台记者采访时也表示，习近平非常清楚，美国护卫台湾的可能性极高。

习近平把台湾问题作为中美关系第一条不可逾越的红线，但是从美方历来的表述可以看出，保持这条“红线”不至于穿越的方式，就是各方维持台海现状不变，也就是保持和平的状态，一旦北京攻打台湾，所谓的红线就失去了意义。

拜登为什么不相信中国有立即入侵台湾的企图

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