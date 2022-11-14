石家庄解放了 没有？

中国-新冠病毒

此图为新华社航拍的河北省石家庄市建筑工人2021年1月建造的一个用以隔离密切接触者的隔离中心，该中心有超过4000个房间。

石家庄取消了大规模检测，中国网络奔走相告，诡异的是，石家庄人却很怀疑这是真的，同时还很怀疑这样做会不会加速传染。

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“顶端新闻”援引一位名叫伦爱me的网友称：“石家庄真成试点城市了，真的放开了，有点害怕，以后公共场所不看核酸了，核酸点也要取消了，都自费测了，一天新增快500个，结果幼儿园、小学全部通知开学了，突然放开大家都不敢去。”

中国数字时代援引网友说，“抗疫这三年做核酸，查双码，几乎上跟一日三餐一样习惯了。现在突然间调整了，很多人却接受不了，不习惯了？”

石家庄“放开”的新闻一下子轰动了，反而让石家庄当局害怕了，根据北京日报，石家庄市委书记张超超14日表示，石家庄绝不是“躺平”、放任不管，也绝不是“全面放开 ”。这位市委书记很会说话的，他强调，我们“要深入学习贯彻习近平总书记关于疫情防控的重要批示精神和党中央、国务院重大决策，严格执行中央进一步优化防控工作的二十条措施”……

石家庄老百姓的担心，石家庄当局的辩解都可以理解，仅仅几天前的11月10号，中共政治局常委会上，中共总书记习近平还强调坚定不移地坚持动态清零总方针，但是，仅仅在第二天，中国国务院就出台了一个防疫二十条，这不能解释成是与习近平对着干。

其实，在传出“石家庄解放了”的消息当日，就传出还有其他一些城市也开始放松、取消区域全员核酸检测的消息。

国务院二十条明显放松了苛刻的清零要求，强调反对一刀切，取消大规模核酸，强调精准防疫，这不就是一些中国科学家早就强调过的吗 ?

为什么同是来自上层的决策，却非常自相矛盾，好像以国务院二十条这个矛，去戳常委会坚决清零那个盾，有人怀疑，这叫“只说不做”。

中国的清零已经清到天怒人怨的地步，为什么还不取消？一些分析人士早就指出，因为这是习近平亲自决定的，如果取消了，就会被视为是习近平个人的失败，但是，清零造成的次生灾难罄竹难书，大规模核酸检测，被专家形容为“大海捞针”，硬要从千万人的一座城市，找出上百例确诊，得不偿失，劳民伤财。

清零不但严重损害了中国的经济，也严重损害了中国的国际形象，但是，要取消习近平亲自决定的清零政策，习近平下不了台，怎么办？

这个国务院二十条，有观察人士怀疑就是为逐步取消清零铺路的，换句话说，为习近平找台阶下。这个石家庄，就打响了不叫取消清零的取消清零第一炮，但石家庄当局必须还得高声喊出，我们反对躺平!

清零不得人心，连习近平也无法不知道，但是现在的问题是，如何体面退出清零，如何不让人联想，原来清零失败了。

有分析指，为什么在政治局常委会还强调坚持清零的第二天，国务院就出了一个“反对一刀切”的二十条，反对“一刀切”的用心是很深的，一方面放宽政策，一方面可把清零引发的灾难怪罪于地方：中央的决策是好的，下面走歪了，理解错了，搞了扩大化。

当然还有另外一个原因，经济恶化，财政支持不下去了，一位不愿具名的公卫专家在接受《中国新闻周刊》采访时表示，大规模核酸检测给不少地方财政带来很大的压力。

人民日报11月14日发表署名“仲音”的代表党报的评论也引起读者注意：要坚定不移落实11月10日中共中央政治局常委会提出的“外防输入、内防反弹”总策略，但这句话不完整，把通常紧跟着后面的“坚定不移贯彻动态清零总方针”取消了。

同样是仲音，在12日发表的题为“坚决打赢常态化疫情防控攻坚战”一文中，就提到两次“坚持动态清零不动摇”和“坚定不移贯彻‘动态清零’总方针”，同一作者13日发表的题为“坚定不移坚持人民至少、生命至上”一文中，也强调“三个坚定不移”，其中一个就是“坚定不移贯彻‘动态清零’总方针。”

这是遗漏还是有意疏忽？也许再来一篇新的评论补遗，把动态清零再补上？果然，15日，仲音发表题为“坚定不移贯彻“动态清零”总方针”，一遍又一遍不厌其烦地提及“动态清零”，好像要为14日未提“动态清零”补过似的。让人感觉背后有一种力量在拉锯，拉来拉去。

中国取消清零之路开始了？时事评论员邓聿文在美国之音撰文认为：“习在现阶段不会明确宣布在某个不长的时点放弃动态清零，这不但因为疫情还很严峻，更在于动态清零是他过去三年最大的政治资产，虽然这一政治资产正在变成他的政治包袱，但他不想给人留下这种印象，因为明确定出一个时间点等于宣告他的防疫政策失败。”

『北京之春』名誉主编胡平则认为，中国的动态清零之所以在造成了相当严重的次生灾害的情况下硬是折腾这么久，就是因为习近平。因为他要确保三连任，他需要拿出一份防疫的漂亮成绩单，向世人显示他亲自指挥下中国抗疫取得的成果最大，新冠死人最少，至于造成了多么严重的次生灾害，有多少人成了意外牺牲品，这些数据是不会公布的。胡平认为，“现在二十大已经闭幕了，三连任已经到手了，因此他也就可以比较务实地考虑和调整防疫措施了。这就再次证明，中国的动态清零，如『纽约时报』文章所说，其实不过是一场为习近平一个人表演的政治运动。”

中国网络上在“石家庄头条”的标志词下写着这样一句乐观的话：“从今天开始，公共场所不再查验核酸证明。明天各个学校返校，也不再查验师生员工的核酸吗。一个时代结束了。从此以后，每个人的健康，自己是第一责任人。”

有网友质疑：“以前的第一责任人是谁？” 更有网友说，“一个时代结束了？不要高兴得太早了!”

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