经济受损民怨日增 中国放宽部分防疫规定 清零有解？

中国放宽防疫规定

2022年10月18日，北京，一名戴着口罩的妇女走过一栋被封锁的商业办公大楼，只因此前有一名确诊新冠病毒的人到该地段经过。中国严厉的 "清零 "政策已使主要城市关闭，并多次扰乱了旅行和商业。但是，尽管公众对其成本上升感到失望，习近平主席没有表示会改变清零政策。

美国媒体关注北京放宽部分新冠疫情防控规定（又称二十条）并指出，中国领导人试图以此减轻严格的动态清零政策的不利影响，以及越来越高涨的民怨。据一位不具名中国社会问题学者对美国之音表示，新发布的二十条“只是部分调整，看不出习的良心发现。”

广告 继续浏览后续

据华尔街日报今天报道，中国国家卫生健康委员会（简称：国家卫健委）上周五发布的通知，由国家最高领导人组成的新一届中共中央政治局常委会出台防疫新规，以“优化调整”动态清零政策，最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响，并进一步放宽入境防疫要求。这是政治局常委会作出的首批重大决策之一。

中国卫健委称，取消入境航班熔断机制；该机制指对被发现搭载新冠感染者入境的航空公司所运营的航线实施临时禁令。国家卫健委表示，对入境人员，将“7天集中隔离+3天居家健康监测”调整为“5天集中隔离+3天居家隔离”。将登机前48小时内2次核酸检测阴性证明调整为登机前48小时内1次核酸检测阴性证明。

还有，一般不再按行政区域开展全员核酸检测，纠正“一天两检”“一天三检”等不科学做法。

周一，上海市本土新冠疫情单日新增1名隔离管控以外的社会面感染者，因应国务院发布的新制，不再匡列次密接者，这名阳性案例目前匡列密切接触者68人。

另据美国之音同一天报道称，一名武汉新冠受害者家属张海对该台表示说：“动态清零这个想法是很好的，但是现实当中不可能实现的。因为中国除非回到毛时代的闭关锁国，这个动态清零可以实现。但是目前中国和很多国家都有来往，包括经济和人员的交流。因为国外目前的情况都是躺平了。所以说，现实当中根本无法做到动态清零。”

美国之音报道强调出，二十条是针对中国各地引发强烈民怨和激化社会矛盾的防疫乱象的几乎面面俱到的具体政策指南，但它只提到要对防疫过程中“一刀切”和“层层加码”过度防控造成严重后果进行追责，而未提到如何处理掩盖隐瞒真相；只提到和流调溯源，而没有提及受到科学界和公众高度关切的病毒溯源问题。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅