G20峰会：马克龙将会晤习近平 呼吁对俄施压迫其重返谈判桌

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法国总统马克龙周二将在印尼巴厘岛G20峰会期间与中国国家主席习近平举行会晤，马克龙将要求习近平向俄罗斯施压，迫其重返乌克兰冲突谈判桌。

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法新社消息，据法国总统府爱丽舍宫发出的新闻稿称，马克龙将在会晤中告诉习近平，向俄罗斯施压，迫其重返谈判桌并遵守国际法，符合两国的共同利益。

爱丽舍宫的声明称，马克龙周三将会晤印度总理莫迪，他将试图说服中、印领导人，从中、印的角度来看，战争持续也绝非一件好事。法国总统府强调：“无论存在什么分歧，中国都不会看好紧张局势和不稳定的加剧"。

中国和印度都没有谴责俄罗斯于2月24日对乌克兰发起的侵略战争，中、印与包括印度尼西亚在内的许多南部国家一样，至今仍不愿对莫斯科提出批评。

不过，习近平周一在与美国总统拜登会晤时表示，北京对乌克兰的冲突“深感忧虑”。

爱丽舍宫的一位高级官员强调说：“现在的目标是对俄罗斯持续施加并保持各国一致的压力，不能有任何(国家）自称(乌克兰战争）不是他们的问题。”

这位官员并表示，G20必须在这个问题上保持团结一致。 “重要的是G20没有分裂”。

爱丽舍宫称，马克龙在出席G20峰会期间，于周一晚上与三个G20国家领导人共进晚餐，包括南非总统拉马福萨、阿根廷总统费尔南德斯和墨西哥外长埃布拉德，为在乌克兰实现和平加强南部伙伴国的合作。

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