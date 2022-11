亚洲七榄播错国歌：京冷港热 港警查是否违国歌或国安法

中国/香港

亚洲七人榄球决赛韩国站在国歌环节误播2019年反修例运动代表歌曲《愿荣光归香港》事件发酵,在香港建制派不断要求严查后,港府行动升级,作为第二把手的政务司长陈国基约见南韩驻港总领事表达强烈不满和抗议,并要求对方彻查;警方重案组亦循是否有人违反《国歌条例》等香港法例进行调查。不过,中国外交部反应冷淡,指香港已作响应和韩方已致歉而不表态;有评论据此预料,事件应不会上升至外交层面。

而根据韩国三大主流传媒之一的《韩国时报》今(15日)天报道,错播国歌事件可能与不存在的「香港国歌」。该报引述主办单位一名公关人员表示,已要求各国提交国歌,但收不到香港队提交国歌,职员遂在网上搜索「香港国歌」(the Hong Kong national anthem) ,并把置顶的结果储存在名为「香港」的计算机活页夹中。该报接着报道,韩国榄球总会其后收到亚洲榄总通知,大会应为香港队播放中国国歌,但却未有删除误存的活页夹,并将之交给广播团队播放。

报道引述公关人员指没有收到香港国歌的说法,乍看似与港府昨日凌晨发出的声明不同,港府当时的说法是,亚洲橄榄球总会「确认香港代表队教练向他们提交的国歌录音正确无误」,细想则可能是港方交的是中国国歌,韩方等待的是「香港国歌」,结果有收不到「香港国歌」之说,于是自行上网搜寻。

本台曾在Google键入「香港国歌」或「Hong Kong anthem」,置顶会出现《愿荣光归香港》的歌辞;维基百科亦是出现《荣光》,内文描述《荣光》被部分人指为「香港国歌」;Yahoo则出现《荣光》与《香港城邦歌》等词条。另外,《明报》今日报道,在南韩常用的搜寻器NAVER上键入「香港国歌」,《荣光》位列第一;在YouTube,《荣光》一般位列第二、第三。但随着播错国歌风波扩大,搜寻器置顶更多出现今次事件的新闻报道。

2012年射击赛曾播错搞笑版国歌

香港互联网协会开放数据小组召集人黄浩华向《明报》举例指出,Google的搜寻结果是根据维基百科或新闻网站排序内容,加上音乐串流平台亦有《荣光》,两者字眼联系一起计算,便出现记者的搜寻结果。不过,本身是商人的立法会科技创新界议员邱达根则认为,各平台均有义务将一国所承认的国歌置顶,提供正确信息,形容这是对国家的尊重,亦相信各平台技术上可以做到。

事实上,建制派普遍不接受事件是简单人为错误的韩方说法,新民党立法会议员李梓敬昨午率队到南韩驻香港总领事馆抗议,要求南韩政府协助香港国安处跨境彻查「亚洲七人榄球赛」违反国安法一事。而类似英国内阁的行政会议,其召集人叶刘淑仪今早仍在电台节目中表明,事件可能触犯《港区国安法》煽动分裂国家罪,警方要调查在香港有没有人向主办单位传送有关歌曲,串谋侮辱国歌,或联通韩方人员分裂国家,在韩港两地已签署移交逃犯协议的情况下,香港警方甚至可要求引渡疑犯来港受审。

另外,中国香港体育协会暨奥林匹克委员会(简称港协暨奥委会)义务秘书长王敏超今早亦在电台节目强调,事件须深入调查,因为香港代表队每次外出比赛前,均须检查国旗及国歌,并签名确认,事件明显不单是主办方的人员犯错,有可能涉及团体;而将反修例歌曲当作国歌是不能接受,主办机构道歉是不足够的。

警方则发出新闻,指案件由有组织罪案及三合会调查科负责调查,方向是事件是否涉及违反《国歌条例》或其他香港法律,包括《港区国安法》,当局会依法严肃跟进。

网上数据显示,运动场合播错其他国家的国歌或新旧版国歌、升错国旗的事曾有发生,但播错完全不相关的歌曲则较少,但亦非首次。在2012年于科威特举行的阿拉伯射击锦标赛中,哈萨克斯坦运动员获金牌后播放的国歌,竟是喜剧电影《波叔出城》(Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan,中国译作《波拉特:为建设伟大祖国哈萨克斯坦斯坦而学习美国文化》)中恶搞该国国歌的版本,而得奖选手Maria Dmitrienko则以手按胸,直至歌曲播完,哈萨克斯坦外交部事后指事件属于丑闻,要求调查。主办方其后表示,事件起因是工作人员在网络上下载了错误的国歌所致;哈萨克斯坦政府2016年通过法例,要求运动员必须熟习国歌。

