俄罗斯对乌电力设施发起大规模轰炸 泽连斯基：轰炸是“给G20峰会的一记耳光”

乌克兰/俄罗斯/G20峰会

俄罗斯周二对乌克兰电力设施发起大规模轰炸，乌克兰总统泽连斯基周二晚间表示，俄罗斯针对乌克兰电网的连串打击是“对目前在巴厘岛举行G20峰会的一记耳光”。在印尼巴厘岛举行的G20峰会上，乌克兰战争成为各国领导人关注议题。

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法新社消息，据乌克兰官方称；俄罗斯周二发出上百枚导弹，对乌克兰境内大城市的电力、能源设施进行大规模轰炸，造成至少一人丧生及乌克兰大面积断电，乌克兰邻国摩尔多瓦也受到波及。基辅当局表示，这是俄乌战争将近9个月前爆发以来，俄罗斯对乌克兰发动的最猛烈导弹攻击。

路透社报导，导弹如雨点般落在乌克兰大城，包括首都基辅，西部城市利维夫（Lviv）和瑞夫尼（Rivne），东北大城哈尔科夫（Kharkiv），中部城市克利福洛（Kryvyi Rih）和波塔瓦（Poltava），南部大城敖德萨（Odesa）和尼古拉耶夫（Mykolaiv），北部城市日托米尔（Zhytomyr）。

乌克兰总统泽连斯基周二晚间表示，俄罗斯针对乌克兰电网的连串打击是“对目前在巴厘岛举行G20峰会的一记耳光”。

美国白宫也谴责俄罗斯对乌克兰大规模轰炸称，俄罗斯此举"更加深了正在巴厘岛举行G20峰会各国的担忧"。

此前，乌克兰总统泽连斯基周二透过视频对印尼巴厘岛举行的G20峰会发表谈话，他提出10点和平方案，呼吁现在是结束俄罗斯"毁灭性"争、拯救"千上万生命"时候。

据法新社取得的演说稿，泽连斯基表示说："深信现在就是俄罗斯毁灭性战争必须且可以阻止得了的时候"。泽连斯基指责"俄罗斯官方疯狂威胁诉诸核武"，意指普京先前暗示动用核武，连北京当局都感到不安。泽连斯基呼吁美国总统拜登和中国国家主席习近平等G20领导人采用他提出的10点和平计划，并"根据联合国宪章和国际法公正地结束战争"。

泽连斯基在讲话中提出和平方案包括10个重点，包括：辐射安全与核安全；粮食安全及能源安全；释放所有战俘和被驱逐者；恢复乌克兰领土完整，尊重联合国宪章；俄罗斯军队全部撤出乌克兰；惩处战争罪等。

印尼总统佐科威在巴厘岛为G20峰会致开幕词，敦促G20成员国终结俄罗斯入侵乌克兰引发的战争，并防堵另一场世界大战发生。

他向各国领导人表示，"负起责任意味着不要创造零和局面，也意味着我们必须终结战争。如果战争没有结束，世界很难往前迈进。"

从各国元首在不同会议上的发言，仍可看出G20上，各界关注的仍是俄乌战争。法国总统马克龙与中国国家主席习近平会晤，敦促中国运用影响力结束乌克兰战争；印度总理莫迪15日出席粮食及能源安全讨论场次时，呼吁俄乌停火;

另外，根据20国集团峰会公报草稿，G20将谴责俄乌冲突带来经济冲击，且"绝大多数成员国强烈谴责"俄乌战争，称其为人类带来巨大苦难，并使全球经济脆弱性恶化。

法新社在印尼巴厘岛G20峰会期间看到的公报草稿也将呼吁延长与俄罗斯签订、将于19日到期的乌克兰谷物出口协议。

草稿称："今年，我们也目睹了乌克兰战争对全球经济带来的进一步不利影响。"草稿还说，各国"重申各自的国家立场，大多数成员国强烈谴责乌克兰战争"。"它正在造成巨大的人类苦难，并恶化全球经济现有的脆弱性。"

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