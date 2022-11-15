俄罗斯导弹落入波兰境内 泽连斯基称“严重升级行为” 波兰总理召开紧急会议

俄罗斯/波兰/乌克兰/战争

路透社报道，俄罗斯周二向乌克兰发射大规模导弹攻击，造成大范围停电。攻击波及邻国波兰，导弹落入波兰境内靠近边境的村庄，造成两人死亡。另一个邻国摩尔多瓦，一条主要电缆被击中，大片地区停电。乌克兰总统泽连斯基指责俄罗斯向北约成员国波兰发射导弹，称这起袭击是“非常重大的升级行为”，波兰总理召开紧急会议；马克龙要求展开调查。

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波兰政府发言人表示，总理莫拉维茨基下令紧急召开国家安全及国防事务部长委员会会议。

乌克兰总统泽连斯基周二指责俄罗斯向北约成员国波兰发射导弹，称这起袭击是“非常重大的升级行为”。泽连斯基周二晚间在向全国发表讲话时表示，“今天俄罗斯导弹袭击了波兰，欧盟成员国的领土，造成了人员伤亡”。他说，“这是一次非常严重的(战争）升级行为。我们必须采取行动”。

法新社报道，正在印尼巴厘岛出席G20峰会的法国总统马克龙表示，收到有关两枚俄罗斯导弹击中波兰领土的报道后，与波兰领导人取得联系，并“正在了解情况”，要求展开调查。

波兰是北约成员国。美国国防部第一时间表示，正调查有导弹落入波兰境内的报道，暂时无法证实。美国国务院称，有关导弹落入波兰境内的消息"极为令人担忧"。

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