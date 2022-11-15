拜习会

2022年11月14日，在印度尼西亚的巴厘岛，美国总统拜登与中国国家主席习近平一起来到G20峰会的会场外进行会晤。

中国多年来的“战狼外交”给世人留下深刻印象，几年间缺席国际舞台的中国国家主席习近平，出现在印尼巴厘岛G20峰会上，会以什么样的姿态与西方领袖打交道，颇引起各方关注。

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法国媒体有一种看法是，中国国家主席习近平在巴厘岛与美国总统会谈时似乎采取了一种和解姿态，避免好战言辞；还有的报道指出，习近平“闭关”几年后重返外交舞台，与西方领袖对话。除了与拜登会谈外，还与双边关系冷却多年的澳大利亚总理举行会晤。

法国世界报一篇相关报道说，习近平犹如一个因新冠疫情而缺席体育竞赛的选手，他决定分两阶段进入国际舞台，首先于九月中去乌兹别克参加上海合作论坛，这主要是与友邦国家同时与其老朋友俄罗斯总统普京会面。本周则是真正进入世界竞技场---二十国集团峰会，他的老朋友普京缺席，在俄罗斯侵乌战争爆发八个月之后，习近平需与西方人面对面交锋。

而该报的社评则指出，2021年3月阿拉斯加那场美中领袖的代表争吵不休的会谈记忆犹新，本次拜习会面前，人们对自拜登入住白宫以来与习近平的第一场会面非常担心。而且，这一双边会谈是在美国众议院议长佩洛西戏剧般访问台湾，中方举行报复性大规模锁岛军事演习，并宣告将不惜动用一切力量收复台湾之后举行的。

不过，在巴厘岛，美中领导人在潜在的危险升级中暂停，双方各自重申各自的立场，丝毫没有放松警觉，尽力避免使用毫无用处的好战修辞。另外一个缓和的迹象，中澳关系冻结多年后，习近平与澳大利亚总理阿尔巴尼斯会面。

世界报认为，就这些会面本身而言不是坏事。国际秩序的混乱，最大的混乱来自俄罗斯的侵乌战争，致使各方希望尽力避免再在美中两大强权之间爆发一场“新冷战”。因为还有许多紧急的事情等着去做，气候失常，首先得全球两个最大的污染国进行合作才能有效应对。

世界报指出，美国中期选举的结果出人意料，拜登总统摆脱险境，处于比预期更强势的地位。北京相当清楚，华盛顿的民主党人和共和党人之间为数不多的共同点之一就是如何应对中国的挑战。在中国一方，习近平完全主导了中共二十大，他也处于一个很强势的位置。悖论的是，这种双重强化也许有可能促进对某种共同点的探索，当然这种探索仍处于萌芽阶段。

不过，暂停不等于缓和，因为美中两大强权的矛盾是结构性的和本质上不可调和的。习近平在台湾问题上重申中方立场，从事后中方公布的公告看，甚至“维持现状”的概念也从北京的官方语言中消失，我们读到的是“台湾问题构成中美关系的第一道红线”，“解决台湾问题是中国的内部事务”。

同时，习近平在乌克兰战争问题上习近平小心翼翼，避免偏离北京的传统语言，这是对北京和莫斯科在战争前夕的 "无上限 "友谊的第一次考验。这种友谊毫不掩饰它针对的是美国几十年来倡导和捍卫的价值原则。

在美国一方，既不会对中国在印太区域让步，也不会在特朗普开启的贸易大战上降级，美方甚至设置更多障碍以维持自身的技术领先，特别是在半导体领域的领先，一如白宫国家安全顾问沙利文所言，“这里涉及的既不只是一个国内问题，也不是一个国家安全问题，而是两者都是。”

世界报认为，华盛顿和北京之间的竞争将继续对国际关系产生重大影响。其他主要参与者，首先是欧洲人，他们只能得出这样的结论，一起捍卫自己的利益比孤立地捍卫自己的利益更好。

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