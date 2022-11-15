路透：腾讯公司开始新一波裁员

中国，科技企业

路透社报道，根据四个知情消息来源，中国科技巨头腾讯控股已开始新一轮的裁员，范围涉及集团六大业务中的三个。目前尚不确定裁员的规模。

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据知情人士称，裁员将集中在串流媒体（PCG）、视频游戏（IEG）和云存储（CSIG）三个业务板块。其中两个消息来源说，游戏业务的员工上周已经收到了解雇通知。

路透社就此向腾讯质询，但未获得答复。路透报道说，目前不确定裁员的规模。

从今年早些时候，总部位于深圳的腾讯公司已经宣布裁员。此外，包括中国另一大互联网巨头阿里巴巴集团及一些规模较小的科技公司、如“小红书”等也在纷纷裁员。腾讯公司8月份公司透露，截至6月底，其雇员人数已从三月份的116213人减少至110715人。

腾讯管理层表示，集团目前正致力于削减成本，并在一些领域关闭非核心业务。在路透社10月份的相关报道中，腾讯当时还在计划其业务的全球扩张，正审核在全球兼并和收购战略，收购国外企业、其中主要收购国外游戏公司的股权等。

报道指，中国科技行业持续受到监管打击，加之新冠防疫措施，使科技企业及整个经济受到影响。

近期美国一些科技企业也在进行裁员，据报道，包括Facebook的母公司Meta Platforms、英特尔公司和推特等公司近几周来已解雇员工数千人。

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