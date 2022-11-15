鲍彤告别式 当局颤兢兢
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鲍彤的名字与中共前总书记赵紫阳、与“六四”事件难解难分。11月15日北京时间11时，鲍彤告别式在北京八宝山公墓举行，许多人被禁止出席。
1989年天安门广场民主运动被镇压后，中共前总书记赵紫阳的政治秘书，曾担任国家体制改革委员会副主任、中共十三大文件起草小组组长，时为中共中央委员的鲍彤因支持赵紫阳反对武力镇压民运被捕，罪名是“泄露国家机密罪”及“反革命宣传煽动罪”，判刑7年。
鲍彤是中共高层出身的罕见的改革派、自由派人士，出狱后常年受到监视，但一直对政权保持着公开的批评立场。华尔街日报评论：“他对中国领导人习近平的独裁提出强烈批评，成为中国最直言不讳的批评人士之一”。
鲍彤11月9日在北京病逝，距其妻蒋宗曹女士逝世仅三月。其子鲍朴，其女鲍简，向外界传出了噩耗。11月15日，鲍彤的生前友好、忘年交，尤以自由派人士为多，欲前往八宝山悼念，但多被拒绝入内。推特流传的信息显示，前媒体人高瑜，律师浦志强、莫少平、尚宝军，作家马波(老鬼)，郭于华教授，张丽娜等人，均不准入内。
中央社引述知情人士说，直至告别式开始前，仍有花圈陆续送抵，但有些花圈并未署名，询问才知送花圈者只有取掉署名才能顺利送达。 远在美国的前中共中央党校教授蔡霞说，“终于看到了在亲友晚辈送花圈挽联的署名中有我的名字，不能写‘蔡霞’，写的是‘彩霞’”。
有人发推说：“早晨8点30分公安就来家中阻拦，不能参加鲍彤告别式”。还有人说，“鲍老的追悼会结束了，我的弹窗自动消失，健康码也恢复了正常。”目击者表示，除了许多人被挡在外面不能进入，约有百人参加了八宝山殡仪馆的的告别式，赵紫阳的女儿王雁南与丈夫王志华代表赵家前往致意，告别式场外有不少警察来回巡逻警戒。
浦志强律师被国保“直截了当”堵住前往告别，他愤怒地表示，“生老病死人人难免，政权强到了插手葬礼，如此下作、无耻、胆怯，它怕什么？怕死人吗？”
斯坦福大学中国经济与制度研究中心高级研究员，八十年代参与中共中央最高层主持的政治体制改革研讨，参与起草中共十三大报告的吴国光则于15日呈上祭文，遥祭逝者，文中说：“天高难呼，海远惟哭；我祭鲍公，心碎魂丧”。
流亡美国的政治学者、曾为民运领袖的严家祺听闻鲍彤逝世的噩耗后撰文悼念：“听到鲍彤去世消息，感到沉重、沉没、沉痛。33年来，‘六四’的乌云笼罩中国大地，现在乌云更加浓密、更加低沉、更加沉重，遮遍了中国的所有地方的阳光。’”他说：“ 沉痛悼念鲍彤，沉痛悼念「六四」死难者。我相信，不要很久，正义的阳光一定会照耀中国大地 ！”
作家苏晓康则以为：“鲍彤是当代谭嗣同，因为八九六四完全是重复一百年前的戊戌维新，遭到慈禧的血腥镇压，六君子断头菜市口。……”
鲍彤出狱多年，一直处于被监视状态，一位朋友七年前去北京探访鲍彤，在附近一个餐馆见面：“他从小区走过来时，远远跟着监视的人，就好象是他拖着沉重的镣铐”。“席间谈到赵紫阳受到的监禁，他说，一个组织，如果它的家法超过了国法，它就是黑社会。鲍先生的话至今在耳边回响。赵先生是这个组织的受害者，鲍先生也是，他们又是不屈者，是顶天立地的英雄。”
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