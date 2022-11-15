鲍彤告别式 当局颤兢兢

鲍彤与六四

2014年4月23日，已故具有改革意识的前中共总书记赵紫阳的助手鲍彤在北京的家中举着赵紫阳的照片讲话。鲍彤是中国共产党内政治改革的主要声音，在1989年天安门广场血腥镇压后被清洗，已于2022年11月9日去世，享年90岁。

鲍彤的名字与中共前总书记赵紫阳、与“六四”事件难解难分。11月15日北京时间11时，鲍彤告别式在北京八宝山公墓举行，许多人被禁止出席。

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1989年天安门广场民主运动被镇压后，中共前总书记赵紫阳的政治秘书，曾担任国家体制改革委员会副主任、中共十三大文件起草小组组长，时为中共中央委员的鲍彤因支持赵紫阳反对武力镇压民运被捕，罪名是“泄露国家机密罪”及“反革命宣传煽动罪”，判刑7年。

鲍彤是中共高层出身的罕见的改革派、自由派人士，出狱后常年受到监视，但一直对政权保持着公开的批评立场。华尔街日报评论：“他对中国领导人习近平的独裁提出强烈批评，成为中国最直言不讳的批评人士之一”。

鲍彤11月9日在北京病逝，距其妻蒋宗曹女士逝世仅三月。其子鲍朴，其女鲍简，向外界传出了噩耗。11月15日，鲍彤的生前友好、忘年交，尤以自由派人士为多，欲前往八宝山悼念，但多被拒绝入内。推特流传的信息显示，前媒体人高瑜，律师浦志强、莫少平、尚宝军，作家马波(老鬼)，郭于华教授，张丽娜等人，均不准入内。

中央社引述知情人士说，直至告别式开始前，仍有花圈陆续送抵，但有些花圈并未署名，询问才知送花圈者只有取掉署名才能顺利送达。 远在美国的前中共中央党校教授蔡霞说，“终于看到了在亲友晚辈送花圈挽联的署名中有我的名字，不能写‘蔡霞’，写的是‘彩霞’”。

有人发推说：“早晨8点30分公安就来家中阻拦，不能参加鲍彤告别式”。还有人说，“鲍老的追悼会结束了，我的弹窗自动消失，健康码也恢复了正常。”目击者表示，除了许多人被挡在外面不能进入，约有百人参加了八宝山殡仪馆的的告别式，赵紫阳的女儿王雁南与丈夫王志华代表赵家前往致意，告别式场外有不少警察来回巡逻警戒。

浦志强律师被国保“直截了当”堵住前往告别，他愤怒地表示，“生老病死人人难免，政权强到了插手葬礼，如此下作、无耻、胆怯，它怕什么？怕死人吗？”

斯坦福大学中国经济与制度研究中心高级研究员，八十年代参与中共中央最高层主持的政治体制改革研讨，参与起草中共十三大报告的吴国光则于15日呈上祭文，遥祭逝者，文中说：“天高难呼，海远惟哭；我祭鲍公，心碎魂丧”。

流亡美国的政治学者、曾为民运领袖的严家祺听闻鲍彤逝世的噩耗后撰文悼念：“听到鲍彤去世消息，感到沉重、沉没、沉痛。33年来，‘六四’的乌云笼罩中国大地，现在乌云更加浓密、更加低沉、更加沉重，遮遍了中国的所有地方的阳光。’”他说：“ 沉痛悼念鲍彤，沉痛悼念「六四」死难者。我相信，不要很久，正义的阳光一定会照耀中国大地 ！”

作家苏晓康则以为：“鲍彤是当代谭嗣同，因为八九六四完全是重复一百年前的戊戌维新，遭到慈禧的血腥镇压，六君子断头菜市口。……”

鲍彤出狱多年，一直处于被监视状态，一位朋友七年前去北京探访鲍彤，在附近一个餐馆见面：“他从小区走过来时，远远跟着监视的人，就好象是他拖着沉重的镣铐”。“席间谈到赵紫阳受到的监禁，他说，一个组织，如果它的家法超过了国法，它就是黑社会。鲍先生的话至今在耳边回响。赵先生是这个组织的受害者，鲍先生也是，他们又是不屈者，是顶天立地的英雄。”

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