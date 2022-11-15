G20峰会：马克龙继续会晤印太领导人 重启法国"印太战略"

法国/马克龙/印度/澳大利亚/印太

在印度尼西亚巴厘岛出席G20峰会法国总统马克龙，周二会晤中国国家主席习近平及印尼总统佐科·维多多之后，预计周三与印度及澳大利亚领导人举行会晤。法新社称，马克龙将试图重启因澳大利亚潜艇危机受创的法国印太战略。西班牙首相呼吁中国运用影响力结束俄乌战争。

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法新社报道，马克龙周二分别与中国国家主席习近平和印度尼西亚总统佐科·维多多举行了会谈，并定于周三在印尼巴厘岛举行的G20峰会期间，会见印度总理莫迪和澳大利亚总理阿尔巴尼斯。

法国总统府爱丽舍宫在马克龙与印尼总统佐科·维多多举行双边会谈后称：“马克龙总统重申了法国对该地区的承诺，在共同面对挑战，促进稳定与合作。”

马克龙特别寄望周四和周五于泰国曼谷举行的亚太经济合作论坛 (APEC) 峰会上，他作为第一位受邀与会的欧洲国家元首，法国的雄心及影响力能够获得认可。

法新社称，从东非海岸一直延伸到美国西部海岸，马克龙已将这片被命名为"印太"的辽阔区域列为"战略重点"，法国在印太地区拥有许多领土及海域。

到2030年，这一世界贸易中枢将容纳全球60%的人口和GDP经济总量，印太也将成为中美竞争日趋激烈，并受到全球关注的重要区域。而法国在此拥有世界第二大专属经济区 (EEZ) 的大部分，从留尼旺岛到新喀里多尼亚和塔希提岛约有七处领土，人口165万。

法国加强了与该地区主要大国，人口2.7亿的印度尼西亚的合作，并打算扩大两国的伙伴关系。印尼于今年2月签署了第一份采购法国阵风战斗机的合同，并对法国的潜艇、护卫舰和其他军事装备"感到兴趣"。

另外，关于美英协助澳大利亚建立核潜艇，这使得法国出售给澳大利亚的数十亿美元潜艇合同落空的"澳大利亚潜艇事件"，马克龙与拜登已达成"和解"。马克龙将于12月1日对美国进行国事访问。

另据报道，西班牙首相桑切斯也在巴厘岛G20峰会期间与中国国家主席习近平会晤。据西班牙政府发言人称，桑切斯呼吁习近平运用其对俄罗斯总统普京的影响力，以结束俄乌战争。发言人称，桑切斯"敦促中国国家主席运用他的影响力，作为稳定力量，促使普京结束战争"。

另据中央社消息，韩国总统尹锡悦与中国国家主席习近平周二在G20会议场边举行首次面对面会谈。尹锡悦呼吁中国在遏制朝鲜挑衅方面发挥更大作用；习近平则称将加快两国自由贸易协定谈判。

路透社引述韩媒纽西斯通讯社（Newsis）报导称，尹锡悦在会谈中表示希望加强双边合作，以遏止朝鲜的核武和导弹发展，并应对气候变迁等区域和全球性问题。

韩联社报导，根据韩国总统办公室称，会谈于当地时间下午5时11分开始，时长25分。尹锡悦也当面敦促中国在遏制朝鲜核武和导弹挑衅方面发挥更大作用。

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