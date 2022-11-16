习近平责怪加拿大总理特鲁多嘴快

中国-G20峰会

2022年11月16日，中国国家主席习近平在20国集团峰会闭幕后责备加拿大总理特鲁多泄露了他们之间先前会晤的细节。这一指责是在印度尼西亚一场活动的间隙中进行的简短谈话中提出的，新闻机构因此记录了下来。

出席G20峰会的中国国家主席习近平，见了许多国家领导人，加拿大总理特鲁多习近平算是“偶遇”。中国官媒仅提一句：“中加领导人短暂交谈”。习近平没料到，他和特鲁多的“短暂交谈”被后者“泄漏”给了媒体。

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这次G20峰会，习近平会见了许多国家领袖，有意冷落特鲁多，没有安排与其正式会晤，但特鲁多周二在二十国集团峰会现场抓住一个机会，在人来人往的大厅内与习近平简短交谈了大约十几分钟。

会面如中方所言很简短，但特鲁多说出了他想要说的要紧话。加拿大政府随后按习惯向媒体发布新闻稿，披露了交谈的核心内容：

其中一点，特鲁多就中国干预加拿大联邦选举表达了“严重关切”。上星期，加拿大环球新闻公布有关中国干预加拿大选举的一份报告后，特鲁多批评中国与民主国家及加拿大政体进行“危险的游戏”；加拿大警方上周四还宣布正在对中国在加拿大非法设置警察机构监视华人进行调查。特鲁多说，在攸关加拿大公民的重要问题上表现强硬是极其重要的。

另外一点，特鲁多还与习近平讨论了双方共同关心的问题及地缘政治问题，包括俄罗斯入侵乌克兰的问题以及朝核问题。

外媒记者在中国外交部例行记者会上询问中加领导人交谈的情况时，得到的回答是无可奉告。

没想到这件事还有续曲，加拿大摄影记者在巴厘岛G20现场拍摄的画面显示，习近平与特鲁多星期三再次在人来人往的大厅相遇，习近平对特鲁多把两人的“私下谈话”透露给媒体表达不满，画面显示，习近平脸上的笑容很勉强，他对特鲁多抱怨：

“不合适啊！而且我们也不是那样子进行的，对不对？如果有诚心，咱们就以互相尊重的态度来进行交谈合作，否则这个结果就不好说了。”

特鲁多听完翻译后表示，希望“继续寻求建设性的合作”，特鲁多还对习近平解释说：“在加拿大，我们信奉自由、公开及坦率的对话。”习近平则简短回应称：“创造条件，创造条件。”说着与特鲁多握握手，径自走开了。

就这样，习近平与特鲁多的“私人谈话“以及习近平责备特鲁多向媒体泄漏消息的对话画面，风靡了网络。

分析指习近平可能不适应西方媒体和公众人物的运作方式，难免动怒，其实， 在西方，政治人物与媒体的互动再正常不过。

中加关系不冷不热，特鲁多与习近平上次会面是2019年。自加拿大应美国司法部引渡要求逮捕华为金融首脑孟晚舟，中国随即逮捕加拿大在华前外交官及商人作为报复，两国关系跌到冰点。三名当事去年均已获释，但双边关系并不见好。

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