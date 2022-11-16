德国对华战略草案：贝尔博克欲将经贸合作与人权挂钩

中国人权

2022年11月15日，在德国外交部，德国外交部长安娜莱娜-贝尔博克在与国际原子能机构（IAEA）总干事拉斐尔-格罗西举行的新闻发布会上发言。

据德国《明镜》周刊报道，德国联邦外交部起草了对华新战略草案。绿党籍外长安娜莱娜·贝尔博克要求将与中国的经济合作进一步与中国的人权状况挂钩。在未来，尊重人权将成为塑造双边经济关系的决定性因素。

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社民党籍总理朔尔茨温和的对华经济政策在最近几周受到了明确批评。德国外交部现已向其他部委提交了一份长达59页的德国政府对华战略草案。将在数天内对草案进行投票。中国的人权状况将对德国与中国的经济合作产生更大影响。

对华战略文件具体谈及新疆省和西藏的人权状况，要求对投资担保采用严格的标准。据说，每个公司和国家最多可以获得30亿欧元的投资担保。另外，还在考虑对环境标准、社会标准和避免供应链中的强迫劳动进行更深入的审查。对出口业务发放贷款的标准也应收紧。

中国的共产党政府在德国外交部的战略草案中受到了尖锐批评，其中包括在新疆和西藏的“大规模侵犯人权行为”以及对台湾的威胁性姿态。中国是否尊重人权，将成为塑造未来德中经济关系的一个决定性因素。

在谈到制裁时，该草案指出，“在欧盟框架内，如果不能通过其他手段确保没有侵犯人权行为的供应链，我们也准备支持停止从有特别大规模侵犯人权行为的地区进口产品。”就中国对国际港口的进一步投资，该草案警告说，“对港口的投资为中国开启了长期的军事用途选择。”

由绿党领导的外交部推出对华战略草案的背景是：中国中远公司入股汉堡港的集装箱码头。朔尔茨于十月违背联盟伙伴绿党和自民党的意愿，推动了这一计划。另外，朔尔茨也是中国国家主席习近平连任以来第一位携商务代表团访问中国的西方政府首脑。

德国联邦政府在联盟协议里达成一致，将制定新的对华战略。自红绿黄联盟上台以来，绿党要员不时批评中国，与社民党籍总理朔尔茨难得同步而行。

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