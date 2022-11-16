美军参谋长联席会议主席米利：中国攻打台湾将是"战略错误 "

美国/台湾/中国/武力威胁

美军参谋长联席会议主席米利周三提出警告，"中国攻打台湾将是政治错误，将会类似俄罗斯总统普京在乌克兰犯下的战略错误"。

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法新社报导，米利指出："我认为这将是不智之举，将是政治错误、地缘政治错误及战略错误，类似普京在乌克兰犯下的战略错误。"

米利周三与美国防部长奥斯汀共同召开记者会，说明乌克兰情势最新发展。

在被问到中国国家主席习近平巩固在中共党内权力，是否担心习近平会做出以武力夺取台湾的不明智决定时，米利表示，他认为习近平会做出"符合国家利益的决定"，也相信他是理性的。在不久将来对台湾发动攻击将是一大风险，且最终会以战略崩溃告终。

米利表示，美方正密切观察，并在军事上做好准备。目前的一个关键是确保台湾能够自我防卫。

他指出，各方从乌克兰战争中汲取教训，台湾、美方、欧洲国家、习近平与共军都在汲取教训，大家在学习的一件事是，纸上谈兵与真实战争有很大不同。对自1979年与越南战争以来就没有参战过的共军来说，跨越海峡入侵台湾是"非常、非常危险的游戏"。

米利指出，台湾拥有非常复杂的地形与山脉，是个多山的岛屿，因此是个非常困难的军事目标、非常难以执行的军事行动。他认为中国还需要一段时间才能拥有军事能力并做好准备。中国攻台的风险很高，是不智之举，将是政治错误、地缘政治错误、战略错误，将会类似俄罗斯总统普京在乌克兰犯下的战略错误。

米利并指，俄罗斯在未能实现入侵乌克兰的战略、作战和战术目标后，目前已诉诸"恐怖作战行动"锁定乌克兰平民。

此外，米利还向媒体表示，乌克兰不太可能运用武力，将俄罗斯赶出其所占领的所有土地。

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