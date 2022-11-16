美国支持波兰初步评估 落入境内导弹或来自乌克兰防空系统

饿死了/乌克兰/波兰/美国

美国白宫支持波兰的评估，"落入波兰境内的导弹来自乌克兰防空系统"，但认为俄罗斯应为此事件负责。而乌克兰总统泽连斯基则坚持，落入波兰境内造成两人死亡的导弹属于俄罗斯。

广告 继续浏览后续

法新社消息，美国国家安全委员会发言人沃森 (Adrienne Watson) 周三表示，波兰总统杜达认为，爆炸有可能是由乌克兰防空导弹导致，"美方看不到与这个初步评估有任何矛盾的地方"。

发言人并表示，"我们充分信任波兰政府就乌克兰边境附近发生的爆炸事件进行的调查，并对调查的专业性和严谨态度表示赞赏”。

但美国国家安全委员会发言人沃森同时表示，无论最终结论如何，很明显俄罗斯最终要为这一悲剧负责，因为俄罗斯向乌克兰的民用基础设施发起袭击，而乌克兰有权利自我防卫。

美军参谋长联席会议主席米利认为，俄罗斯攻击乌克兰的基础设施构成恐怖活动和战争罪行。

他说，俄罗斯企图重整部队之际，发动恐怖活动，使乌克兰平民蒙受最大苦难，目的是挫败乌克兰人的士气。

而乌克兰总统泽连斯基则坚持，落入波兰境内造成两人死亡的导弹属于俄罗斯。

泽连斯基周三在电视讲话中表示，根据他们的军事专家，毫无疑问，落入波兰境内的，不是乌方导弹，他相信是俄方是导弹。

他又说，基辅当局没有看到证据表明导弹属于乌克兰，乌方必须参与调查。

泽连斯基的说法与波兰及北约有矛盾。他们都认为，发生在波兰东部边境地区造成两人死亡的爆炸，可能是乌克兰为拦截俄罗斯导弹而发射的防空导弹引致。

另外，乌克兰一名高级国防官员周三表示，针对波兰东部一座村庄发生到弹造成的爆炸事件，基辅掌握此事有"俄罗斯痕迹"的证据，并要求能够立即进入事故现场参与联合调查。

法新社报导，乌克兰国家安全与国防事务委员会（National Security and Defence Council）秘书长丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）在推特（Twitter）发文表示：乌克兰要求能够立即进入爆炸地点。他并表示，基辅准备递交证据证明这起事件是俄罗斯所为。

距乌克兰边界约6公里的波兰小镇普热沃多（Przewodow）周二有一枚导弹落下引发爆炸，造成2人死亡。

路透社报导，丹尼洛夫也在乌克兰国家安全与国防事务委员会的脸书（Facebook）官方帐号发文表示，乌克兰希望与伙伴一同研究这起事件，并见到为盟友结论提供支持基础的资料。

他说，乌克兰对就事发情况进行调查，抱持完全开放的态度。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅