美国《新闻周刊》：拜习会漏了该谈却未谈的重要议题——新冠疫情
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美国总统拜登与中国国家主席习近平的峰会14日举行，三个半小时会谈涉及台湾、俄乌战争与气候变迁等多项议题。美国《新闻周刊》报导指出：其实双方漏了一个该谈却未谈的重要议题——新冠疫情。
报道说：中国坚持清零政策，连习近平出访也大幅受到限制，这与中国国产疫苗的抗疫效果不彰有关，这点北京也知道。如果中国愿意采用美国研制的mRNA疫苗，将可大幅降低感染率，也就不必死守清零政策，人民生活可以早日回归正常。
国会预算局前局长霍尔兹-埃金（Doug Holz-Eakin）表示，中国控制不住新冠疫情与变异株，最严重的结果是拖累自己和美国甚至全球的经济，动辄封城，民众怨声载道，供应链不稳定，生产成本增加，损人不利己。
美国的新冠疫情并未消除，截至2022年11月15日止，全美新冠确诊病例将近1亿人，达99935041人，死亡1100296人。拜登政府已宣布再次延长新冠公共卫生紧急状态，其原有的到期日期是明年1月11日。
2021年5月26日，刚刚上任的拜登总统发表声明，要求美国疾病预防和控制中心（CDC）前往中国了解新冠病毒的情况，并责成美国情报系统90天内完成一份新冠疫情溯源分析报告，包括涉及中国的具体问题，病毒是否来源于实验室事故。但之后便不了了之，至今，拜登被认为已经不再要求美国进行新冠溯源调查。
10月28日，美国国会参议院共和党人士公布一份报告，认为新冠病毒“最有可能”起源于中国的某种“与研究有关的事件”，理由是那里的实验室存在安全漏洞。据《华盛顿邮报》报导，共和党发布的这份报告共35页，由首席参议员波尔（Richard Burr）和参议院卫生、教育、劳工及退休金委员会的共和党团队共同完成，该团队一直在调查病毒起源。
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