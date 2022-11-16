美国《新闻周刊》：拜习会漏了该谈却未谈的重要议题——新冠疫情

拜习会

2022年11月14日，在印度尼西亚巴厘岛，美国总统拜登和中国国家主席习近平在二十国集团峰会期间举行的峰会前握手。

美国总统拜登与中国国家主席习近平的峰会14日举行，三个半小时会谈涉及台湾、俄乌战争与气候变迁等多项议题。美国《新闻周刊》报导指出：其实双方漏了一个该谈却未谈的重要议题——新冠疫情。

广告 继续浏览后续

报道说：中国坚持清零政策，连习近平出访也大幅受到限制，这与中国国产疫苗的抗疫效果不彰有关，这点北京也知道。如果中国愿意采用美国研制的mRNA疫苗，将可大幅降低感染率，也就不必死守清零政策，人民生活可以早日回归正常。

国会预算局前局长霍尔兹-埃金（Doug Holz-Eakin）表示，中国控制不住新冠疫情与变异株，最严重的结果是拖累自己和美国甚至全球的经济，动辄封城，民众怨声载道，供应链不稳定，生产成本增加，损人不利己。

美国的新冠疫情并未消除，截至2022年11月15日止，全美新冠确诊病例将近1亿人，达99935041人，死亡1100296人。拜登政府已宣布再次延长新冠公共卫生紧急状态，其原有的到期日期是明年1月11日。

2021年5月26日，刚刚上任的拜登总统发表声明，要求美国疾病预防和控制中心（CDC）前往中国了解新冠病毒的情况，并责成美国情报系统90天内完成一份新冠疫情溯源分析报告，包括涉及中国的具体问题，病毒是否来源于实验室事故。但之后便不了了之，至今，拜登被认为已经不再要求美国进行新冠溯源调查。

10月28日，美国国会参议院共和党人士公布一份报告，认为新冠病毒“最有可能”起源于中国的某种“与研究有关的事件”，理由是那里的实验室存在安全漏洞。据《华盛顿邮报》报导，共和党发布的这份报告共35页，由首席参议员波尔（Richard Burr）和参议院卫生、教育、劳工及退休金委员会的共和党团队共同完成，该团队一直在调查病毒起源。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅